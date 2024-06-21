21.06.2024, 14:50
Правительство придумало для телекоммуникационных предприятий новую плату
ФОТО: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA
Министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало направил на согласования предприятиям связи, министерствам и другим заинтересованным сторонам предложение о внесении изменений в Закон об электронной связи, которое вводит для операторов связи регулирующую плату в зависимости от размера их оборота.
Согласно направленному на согласование проекту законодательной поправки, с 2025 года будет введен регулирующий сбор в размере 0,2 процента от оборота услуг связи для тех предприятий, чей годовой оборот с оказываемых услуг связи составляет не менее 500 000 евро.
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