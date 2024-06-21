Правительство придумало для телекоммуникационных предприятий новую плату

Согласно направленному на согласование проекту законодательной поправки, с 2025 года будет введен регулирующий сбор в размере 0,2 процента от оборота услуг связи для тех предприятий, чей годовой оборот с оказываемых услуг связи составляет не менее 500 000 евро.