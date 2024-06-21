„Волонтеры кормят и наливают горячий чай“. Как в Нарве неравнодушные жители помогали тем, кто стоял в длинной очереди на границе
Мэрия Нарвы 21 июня решила помочь тем, кто стоит на границе — вода, бесплатные туалеты, скорая помощь и размещение для женщин с детьми. Но неравнодушные жители города стали протягивать руку помощи еще накануне вечером. Посты благодарности за помощь со стороны нарвитян появились в различных группах в соцсетях.
Сообщения с предложением помощи стали появляться в группе „Граница Нарва-Ивангород“ вскоре после того, как появились первые новости о преждевременном закрытии границы 20 июня:
„Эстонцы закрыли границу раньше времени, ночуем на площади, волонтеры кормят и наливают горячий чай“, - писали те, кто оказался у погранпункта ночью после закрытия границы.
Многие благодарили неравнодушных горожан. „Спасибо нарвитянам за оперативность и помощь: чай, кофе, еда, пледы. Молодцы“.
Комментарии под постами также полны благодарности.
„Приятно удивлена, рада и очень благодарна этим людям поддержки, хоть я и не ехала в этот раз. Спасибо им огромное за то, что отслеживают ситуацию и помогают чем могут. Счастья и здоровья Вам, добрые люди“.
„Нарвитяне, спасибо вам огромное за помощь и поддержку!“
„Еще раз подтверждает в жизни есть: добро, уважение и конечно помощь любому, кто оказался в тех или иных ситуациях! Низкий поклон и уважение всем!“
„Ситуация не поддающаяся никакому описанию. Спасибо всем, кто не остался равнодушным и помог людям. И не только нарвитяне помогали, но и люди из близлежащих городов. Не должно быть иначе, бесчеловечно проходить мимо такой ситуации, иметь возможность помочь и не сделать этого. Люди оказались заложниками ситуации“.
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