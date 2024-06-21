Новости Эстонии
21.06.2024, 13:50

Использование советников Рийгикогу в избирательной кампании — это перебор? ERJK требует от Юри Ратаса ответов

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Юри Ратас
Юри Ратас
ФОТО: KARL-ERIK LEIK | DELFI MEEDIA

На вчерашнем (20.06) заседании Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK) была обсуждена предвыборная кампания Юри Ратаса на выборах Европарламента — поводом послужил тот факт, что Ратас якобы пользовался для создания материалов кампании, в том числе для съемок, помощью находящихся на зарплате государства советников.

Поскольку Закон о партиях запрещает кандидату при проведении предвыборной кампании использовать общественные средства, использование Юри Ратасом ресурсов в ходе кампании нуждается в небольшом уточнении, сочли на вчерашнем заседании ERJK.

„Мы направим Юри Ратасу запрос по поводу того, что было опубликовано в СМИ, где говорилось, что он использовал своих советников. И зададим вопрос о том, какова реальная ситуация: занимался ли советник Рийгикогу частной кампанией Юри Ратаса, и если да, то каким образом и в каком объеме“, - сказала в пятницу порталу Delfi председатель ERJK Лийза Овийр.

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