21.06.2024, 13:50
Использование советников Рийгикогу в избирательной кампании — это перебор? ERJK требует от Юри Ратаса ответов(1)
ФОТО: KARL-ERIK LEIK | DELFI MEEDIA
На вчерашнем (20.06) заседании Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK) была обсуждена предвыборная кампания Юри Ратаса на выборах Европарламента — поводом послужил тот факт, что Ратас якобы пользовался для создания материалов кампании, в том числе для съемок, помощью находящихся на зарплате государства советников.
Поскольку Закон о партиях запрещает кандидату при проведении предвыборной кампании использовать общественные средства, использование Юри Ратасом ресурсов в ходе кампании нуждается в небольшом уточнении, сочли на вчерашнем заседании ERJK.
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