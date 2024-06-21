Использование советников Рийгикогу в избирательной кампании — это перебор? ERJK требует от Юри Ратаса ответов

„Мы направим Юри Ратасу запрос по поводу того, что было опубликовано в СМИ, где говорилось, что он использовал своих советников. И зададим вопрос о том, какова реальная ситуация: занимался ли советник Рийгикогу частной кампанией Юри Ратаса, и если да, то каким образом и в каком объеме“, - сказала в пятницу порталу Delfi председатель ERJK Лийза Овийр.