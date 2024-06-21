ФОТО | Уехал из дома и пропал: полиция просит помощи в поисках мужчины

Вечером в четверг (20 июня) близкие сообщили в полицию, что из своего дома в волости Элва в неизвестном направлении ушел и пропал 46-летний Хельдур. Мужчина отъехал от дома на автомобиле Lexus IS220D с номерным знаком 079TJV. По телефону с Хельдуром связаться не удается.

Полиция ведет поисковые мероприятия, но они пока результата не дали.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или его автомобиль, сообщить об этом по номеру 112.

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