ЧП и криминал
21.06.2024, 12:31

ФОТО | Уехал из дома и пропал: полиция просит помощи в поисках мужчины

 
Хельдур
Хельдур
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения мужчины, который ушел вчера (20.06) из своего дома в волости Элва (Тартумаа) и до сих пор не вернулся.

Вечером в четверг (20 июня) близкие сообщили в полицию, что из своего дома в волости Элва в неизвестном направлении ушел и пропал 46-летний Хельдур. Мужчина отъехал от дома на автомобиле Lexus IS220D с номерным знаком 079TJV. По телефону с Хельдуром связаться не удается.

Полиция ведет поисковые мероприятия, но они пока результата не дали.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или его автомобиль, сообщить об этом по номеру 112.

Автомобиль Хельдура

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