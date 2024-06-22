Вы почти не заметите! Этим летом трубопроводные работы в Таллинне будут проводиться без масштабных землекопных работ

„Лето — это основное время года, когда мы можем проводить строительные работы, и наша цель — выполнить их так, чтобы это как можно меньше повлияло на жизнедеятельность города“, — объяснил руководитель отдела планирования и строительства трубопроводов Tallinna Vesi Марти Ваксманн. „Для этого мы будем использовать современный и экологичный бестраншейный метод, а также будем сотрудничать с городом Таллинном и другими партнерами, чтобы выполнять свои работы в рамках уже реализуемых крупных строительных или девелоперских проектов“, — сказал он.

Tallinna Vesi эксплуатирует около 3 000 км трубопроводов в Таллинне, Сауэ и Маарду. Трубопроводные работы необходимы для обеспечения как высокого качества услуги водоснабжения, так и эффективного канализационного отвода. Чтобы адаптироваться к изменению климата, сооружается также соответствующая требованиям раздельная ливневая канализация.

25 % трубопроводных работ летом нынешнего года будут выполняться основанным на современной технологии бестраншейным способом, а это означает, что работы будут проводиться без масштабных землекопных работ. При использовании этой технологии либо новая труба устанавливается внутри старой, либо трубопровод прокладывается в промежутке между двумя траншеями методом бурения. Примерами таких объектов являются парк Тондилоо, Масина теэ и Ярвевана теэ, Ыйсмяэ теэ и сооружение коллектора Нылваку-Мянниметса. При планировании и проведении работ предприятие Tallinna Vesi будет тесно сотрудничать с городом Таллинном и другими партнерами, такими, например, как Utilitas Tallinna AS, чтобы осуществить как можно больше работ одновременно и как можно меньше нарушать жизнь города и движение транспорта.