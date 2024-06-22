Вы почти не заметите! Этим летом трубопроводные работы в Таллинне будут проводиться без масштабных землекопных работ
В этом году предприятие Tallinna Vesi поставило перед собой цель провести трубопроводные работы как можно более незаметно — 25 % работ будут осуществлены бестраншейным методом, а остальные в основном будут выполняться в рамках более крупных строительных работ в качестве одного из участников проекта.
„Лето — это основное время года, когда мы можем проводить строительные работы, и наша цель — выполнить их так, чтобы это как можно меньше повлияло на жизнедеятельность города“, — объяснил руководитель отдела планирования и строительства трубопроводов Tallinna Vesi Марти Ваксманн. „Для этого мы будем использовать современный и экологичный бестраншейный метод, а также будем сотрудничать с городом Таллинном и другими партнерами, чтобы выполнять свои работы в рамках уже реализуемых крупных строительных или девелоперских проектов“, — сказал он.
Tallinna Vesi эксплуатирует около 3 000 км трубопроводов в Таллинне, Сауэ и Маарду. Трубопроводные работы необходимы для обеспечения как высокого качества услуги водоснабжения, так и эффективного канализационного отвода. Чтобы адаптироваться к изменению климата, сооружается также соответствующая требованиям раздельная ливневая канализация.
25 % трубопроводных работ летом нынешнего года будут выполняться основанным на современной технологии бестраншейным способом, а это означает, что работы будут проводиться без масштабных землекопных работ. При использовании этой технологии либо новая труба устанавливается внутри старой, либо трубопровод прокладывается в промежутке между двумя траншеями методом бурения. Примерами таких объектов являются парк Тондилоо, Масина теэ и Ярвевана теэ, Ыйсмяэ теэ и сооружение коллектора Нылваку-Мянниметса. При планировании и проведении работ предприятие Tallinna Vesi будет тесно сотрудничать с городом Таллинном и другими партнерами, такими, например, как Utilitas Tallinna AS, чтобы осуществить как можно больше работ одновременно и как можно меньше нарушать жизнь города и движение транспорта.
По словам Ваксманна, средний срок службы труб составляет от 40 до 50 лет, поэтому их необходимо постоянно обновлять. Стратегия реконструкции трубопроводов, разработанная в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом, поможет оптимально планировать инвестиции. Инвестиции позволят сократить число клиентов, страдающих от перебоев с водоснабжением, количество засоров и уменьшить воздействие на окружающую среду. Наша деятельность направлена на предотвращение утечек и аварий“, — отметил Ваксманн.
Развитие раздельной ливневой канализации позволит освободить ресурсы очистки сточных вод, поддержать развитие столицы и сохранить чистоту Балтийского моря.
Наряду с обеспечением водоснабжения и привычной работы канализации сточных вод новым важным направлением является развитие раздельной системы трубопроводов в городском пространстве. В раздельной системе сточные воды очищаются на станции очистки сточных вод, а дождевая вода отводится обратно в окружающую среду. „Раздельная система направлена на решение проблем, связанных с изменением климата и возрастающим риском наводнений“, — пояснил Ваксманн. Он добавил, что развитие раздельной ливневой канализации позволит освободить ресурсы очистки сточных вод, поддержать развитие столицы и сохранить чистоту Балтийского моря.
Места проведения наиболее крупных работ, связанных с трубопроводами в Таллинне, можно увидеть на прилагаемой карте: Работы Tallinna Vesi (лето 2024) — Google My Maps
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