Число случаев детского воровства удвоилось. Некоторые „работают“ уже как профессионалы

По словам директора направления физической охраны Viking Security Юхана Айа, число попыток краж, совершаемых детьми, росло на протяжении всей весны. Количество попыток краж несовершеннолетними в мае было более чем на 30% выше, чем том же месяце позапрошлого года и более чем в два раза выше, чем в мае прошлого года.

„К сожалению, в этом году бросается в глаза то, что наряду с обычным ранне-подростковым фрондерством и нащупыванием границ дозволенного стало больше и более серьезных случаев. Работникам охраны приходится иметь дело и жестокими несовершеннолетними ворами. Случались ситуации, когда дети, похоже, действовали уже как профессиональные воры, самостоятельно или в составе группы, возглавляемой взрослыми“, - говорит Айа.

Из данных Viking Security видно, что если предыдущей весной мальчики и девочки более-менее одинаково часто совершали кражи в магазинах, то в этом году доля девочек составляет всего в пределах 20%.

„И это косвенный признак того, что всё больше детей могут быть вовлечены в какой-то форме в преступные сообщества. Типичные товары, похищаемые в магазинах для перепродажи на черном рынке, пытались украсть исключительно мальчики“, - отмечает Айа.

В общей сложности сотрудникам охраны в мае пришлось иметь дело с более чем на четверть больше числом попыток воровства, чем в прошлом году. Самому молодому вору было 11 лет, самому пожилому — 90. Наряду с типичными попытками кражи крепкого алкоголя, довольно часто также пытались вынести в небольших количествах вино, пиво и сидр.