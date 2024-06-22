Число случаев детского воровства удвоилось. Некоторые „работают“ уже как профессионалы(1)
По данным охранной фирмы Viking Security, которая занимается обеспечением безопасности магазинов крупнейших торговых сетей по всей Эстонии, в мае несовершеннолетние пытались совершить кражи более чем в два раза чаще, чем годом ранее. В целом, попыток краж в магазинах было на 26% больше, чем за то же время в прошлом году.
По словам директора направления физической охраны Viking Security Юхана Айа, число попыток краж, совершаемых детьми, росло на протяжении всей весны. Количество попыток краж несовершеннолетними в мае было более чем на 30% выше, чем том же месяце позапрошлого года и более чем в два раза выше, чем в мае прошлого года.
„К сожалению, в этом году бросается в глаза то, что наряду с обычным ранне-подростковым фрондерством и нащупыванием границ дозволенного стало больше и более серьезных случаев. Работникам охраны приходится иметь дело и жестокими несовершеннолетними ворами. Случались ситуации, когда дети, похоже, действовали уже как профессиональные воры, самостоятельно или в составе группы, возглавляемой взрослыми“, - говорит Айа.
Из данных Viking Security видно, что если предыдущей весной мальчики и девочки более-менее одинаково часто совершали кражи в магазинах, то в этом году доля девочек составляет всего в пределах 20%.
„И это косвенный признак того, что всё больше детей могут быть вовлечены в какой-то форме в преступные сообщества. Типичные товары, похищаемые в магазинах для перепродажи на черном рынке, пытались украсть исключительно мальчики“, - отмечает Айа.
В общей сложности сотрудникам охраны в мае пришлось иметь дело с более чем на четверть больше числом попыток воровства, чем в прошлом году. Самому молодому вору было 11 лет, самому пожилому — 90. Наряду с типичными попытками кражи крепкого алкоголя, довольно часто также пытались вынести в небольших количествах вино, пиво и сидр.
Примеров детского воровства множество. „В одном случае 12-летняя девочка была задержана сотрудниками службы безопасности, которые, к сожалению, уже были знакомы с ней - она постоянно воровала из магазинов и, к сожалению, ее можно считать уже профессиональной воровкой. Во время задержания девочка напала на охранника, била его руками и ногами. Согласно правилам, мы передали ее в полицию, но ясно, что этой девочке нужно не наказание, а забота и помощь“, - говорит Айя.В другом случае охранники вмешались, когда мальчик раннего подросткового возраста пытался украсть крепкий алкоголь.
„Мальчик без колебаний схватил женщину-охранника за руку и вывернул ее так, что охраннице потребовалась врачебная помощь. Тип товара, на который покушался воришка, говорит о том, что он пытался его стянуть не для того, чтобы попробовать вместе с мальчиками, а, по всей видимости, по чьему-то указанию и для перепродажи на черном рынке. Если брать самый черный сценарий, то этот подросток - возраста ученика основной школы - уже состоит в преступной сети и, видимо, привык также использовать насилие“, - говорит Айа.
„Стоит помнить, что значительная часть судебных приговоров находятся в публичном доступе, а алкогольные отделы находятся постоянно под особой охраной. Преступной деятельности нет оправдания, а неверные решения могут надолго испортить жизнь — многие должности предполагают проверку биографии, в том числе представление выписки из регистра наказаний. И за детьми надо следить, чтобы они не оказались в плохой компании“, - подчеркнул представитель охранной фирмы.
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