УЕФА крупно оштрафовал Албанию и Сербию за поведение болельщиков

После матча с Италией УЕФА завел дисциплинарное дело. Албании предъявили четыре обвинения – за „провокационное сообщение“ фанатов, бросание предметов, использование фейерверков и „вторжение на игровое поле“. Один человек вышел на поле ближе к концу матча. Отмечалось, что обвинение относится к „передаче провокационного сообщения, не подходящего для спортивного мероприятия“.

За поведение болельщиков Комиссия УЕФА по этике и дисциплине приняла решение оштрафовать Федерацию футбола Албании на 37 375 евро, пишет Delfi.lv.

Федерация футбола Албании призвала болельщиков быть более ответственными и избегать инцидентов, которые могут „повлечь за собой финансовые санкции и нанести ущерб имиджу Албании и албанского футбола“, а также напомнила о недопустимости сообщений неспортивного характера.

На матч второго тура Албания - Хорватия (2:2) болельщики албанской сборной пронесли на трибуны флаг с надписью „Косово – это Албания“.

В третьем туре Албании предстоит матч против Испании. В двух матчах албанцы набрали одно очко и занимают третье место в группе.

Кроме того, УЕФА оштрафовал Футбольный союз Сербии за поведение болельщиков на Евро-2024. Ранее после матча Сербия - Англия (0:1) в отношении Сербии было заведено дисциплинарное дело.

Сербских болельщиков обвинили в бросании посторонних предметов на поле, а также в „распространении провокационного сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию“.

Дисциплинарная комиссия УЕФА оштрафовала Футбольный союз Сербии на 14 500 евро: 4 500 евро – за бросание на поле посторонних предметов и 10 000 евро – за провокационные сообщения.

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