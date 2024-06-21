Трибунцов вышел в финал чемпионата Европы по плаванию, улучшив рекорд Эстонии

В предварительных заплывах 29-летний Ральф Трибунцов преодолел дистанцию за 25,57 секунды. В полуфинале представитель Эстонии улучшил национальный рекорд, проплыв за 24,89 секунды, и вышел в финал.

Предыдущий рекорд (25,44) принадлежал Даниэлю Зайцеву.

„Все получилось, я верила в себя“, — сказал финалист после заплыва. „Я боролся до конца и не ожидал такого быстрого времени, но когда я увидел на табло результат, начинающийся с 24, я был спокоен“.

После восстановления независимости Эстонии Трибунцов стал третьим пловцом, вышедшим в финал чемпионата Европы по плаванию на длинной воде. „Приятно оказаться в финале, но однажды ты все равно сможешь выиграть медаль“, — сказал пловец сборной Эстонии, добившийся лучшего результата в своей карьере.

Самым быстрым в полуфинале был Апостолос Христу из Греции (24.52), за ним следовали поляк Ксаверий Масюк (24.72) и грек Евангелос Макрияннис (24.73).

Романюк заняла 10-е место

В полуфинале на дистанции 200 м брассом среди женщин Мария Романюк заняла 10-е место (2.30,03) и в финал не прошла.

Финал мужского заплыва на 50 м на спине состоится сегодня в 20:54 по эстонскому времени.

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