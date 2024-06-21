Торговый центр Ülemiste изменится до неузнаваемости: здание станет выше и современнее

Согласно детальному плану, расширение будет включать в себя ряд городских пространственных решений и многофункциональный парк Европа, который соединит аэропорт, терминал Rail Baltica, центр Ülemiste и Ülemiste City.

Кади Метсмаа, генеральный директор компании Esplan, разработавшая эскизный проект детального плана, пояснила, что при создании решения с самого начала руководствовались принципами развития современного городского пространства, а для создания концепции, соответствующей району, привлеклись признанные архитекторы с международным опытом Левер Лыхмус и Эрик Ристойя. „Для опытного заказчика было важно, чтобы планировочное решение было устойчивым с точки зрения экологичности, архитектурной функциональности и гибкости, поэтому предварительное решение разрабатывалось в течение длительного времени. Многофункциональное развитие, хорошо интегрированное с остальной частью города и учитывающее различные способы передвижения, создаст новую ценность для района“, - сказала Метсмаа.

По словам Гудо Пярнитса, генерального директора торгового центра Ülemiste, третье расширение является естественным шагом. „Я предвижу, что в ближайшие годы характер района района Ülemiste полностью изменится. Здесь будет построен терминал Rail Baltic, расширится аэропорт Таллина, и Ülemiste City будет непрерывно расти – Ülemiste станет главными воротами в Таллинн“, - пояснил Пярнитс. „Значительная часть планируемого расширения центра Ülemiste будет включать офисы и точки обслуживания, меньшая часть будет отведена под торговлю“, - сказал Пярнитс, добавив, что будущие посетители района Ülemiste, будь то туристы или сотрудники близлежащих офисов, будут нуждаться в более широком спектре услуг, чем центр и район предлагают в настоящее время. Например, планируется включить медицинские и оздоровительные услуги, а также рассматривается открытие библиотеки.

В мае этого года Таллинн ская городская управа одобрила начало детальной планировки крупнейшего в Балтии торгово-развлекательного центра Ülemiste. Детальный план предоставляет право на перепланировку, расширение и новое строительство центра Ülemiste в непосредственной близости пересечения Тартуского шоссе и улицы Суур-Сыямяэ.

Руководитель службы детального планирования Таллиннской городской управы Кристи Гришаков отметила, что очень важно обеспечить безопасную сеть пешеходных и велосипедных маршрутов, включающие в себя существующие, планируемые и проектируемые дороги и велопарковки. Она добавила, что торговое пространство должно быть также хорошим общественным пространством, и одна из главных целей инициативы по планированию является сокращение высокой доли наземных парковок и создать новогo, озелененного и насыщенного активностью городского пространства, связанное с торговым центром.

В первой фазе планируемого расширения будет развиваться восточное крыло центра вдоль улицы Суур-Сыямяэ. Согласно плану, расширение центра Ülemiste позволит в общей сложности построить до 5 коммерческих зданий с максимальной высотой 12 этажей над землей и 3 этажа под землей. Будет построен парк Европa, который соединит терминал Ülemiste и аэропорт, и рядом с которым будет расположен новый главный вход в торговый центр Ülemiste.

Проект детального плана центра Ülemiste и прилегающей территории доступен для ознакомления и отзывов до 2 июля, с ним можно ознакомиться в Таллиннском регистре планирования, в управе района Ласнамяэ и на информационном стенде в центре Ülemiste. После утверждения детального плана будет проведен архитектурный конкурс на лучшее архитектурное решение здания и общественного пространства вдоль Тартуского шоссе.

Открытый в 2004 году, торговый центр Ülemiste ориентирован на семейный отдых и шопинг. Это крупнейший торгово-развлекательный центр в Эстонии, занимающий площадь 125 000м2 и включающий около 230 различных магазинов и сервисов. Девелопером торгового центра Ülemiste является Linstow Baltic, дочерняя компания Linstow AS, одного из ведущих девелоперов и операторов недвижимости в странах Балтии.

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