Водитель мусоровоза не опустошил контейнер для упаковки из-за одного пакета не того цвета. Почему?

Недели две назад тартуское 60-квартирное квартирное товарищество „Tiigi 10“ получило электронное письмо от фирмы-оператора по вывозу отходов Ragn-Sells, в котором шла речь о том, что контейнер для упаковки не был опорожнен, так как в нем оказались отходы, которые не должны были там находиться. Квартирному товариществу выставили штраф за порожний рейс - 5 евро.