24.06.2024, 14:56
Водитель мусоровоза не опустошил контейнер для упаковки из-за одного пакета не того цвета. Почему?(19)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Вместо того чтобы снимать рукавицы, фотографировать на телефон и отправлять фото в свою фирму, всего-то и нужно было переложить пакет с мусором из контейнера для упаковки в контейнер для бытовых отходов. И проблема была бы решена“, - заметил член правления тартуского квартирного товарищества.
Недели две назад тартуское 60-квартирное квартирное товарищество „Tiigi 10“ получило электронное письмо от фирмы-оператора по вывозу отходов Ragn-Sells, в котором шла речь о том, что контейнер для упаковки не был опорожнен, так как в нем оказались отходы, которые не должны были там находиться. Квартирному товариществу выставили штраф за порожний рейс - 5 евро.
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