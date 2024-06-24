Новости Эстонии
24.06.2024, 14:56

Водитель мусоровоза не опустошил контейнер для упаковки из-за одного пакета не того цвета. Почему?

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Председатель правления тартуского квартирного товарищества по улице Тийги, 10 Тайво Валласк считает, что водители мусоровоза могли бы сами уладить ситуацию.
Председатель правления тартуского квартирного товарищества по улице Тийги, 10 Тайво Валласк считает, что водители мусоровоза могли бы сами уладить ситуацию.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

„Вместо того чтобы снимать рукавицы, фотографировать на телефон и отправлять фото в свою фирму, всего-то и нужно было переложить пакет с мусором из контейнера для упаковки в контейнер для бытовых отходов. И проблема была бы решена“, - заметил член правления тартуского квартирного товарищества.

Недели две назад тартуское 60-квартирное квартирное товарищество „Tiigi 10“ получило электронное письмо от фирмы-оператора по вывозу отходов Ragn-Sells, в котором шла речь о том, что контейнер для упаковки не был опорожнен, так как в нем оказались отходы, которые не должны были там находиться. Квартирному товариществу выставили штраф за порожний рейс - 5 евро.

Председатель квартирного товарищества Тайво Валласк, внимательно изучив приложенную к письму фотографию, так и не понял, почему отходы не вывезли.

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