Пошла под суд: девушка пять раз ударила ножом в спину незнакомую женщину, выносившую мусор в Ласнамяэ

20-летнюю Мари Лийс Халлик доставили в четверг (20.06) на предварительное заседание суда: молодую женщину обвиняют в попытке убийства, которую она совершила в столичном районе Ласнамяэ в отношении совершенно незнакомого человека в феврале этого года. Сама она помнит лишь предшествующую поножовщине прогулку и то, как сидела в полицейском автомобиле в наручниках.