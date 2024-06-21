21.06.2024, 10:30
Пошла под суд: девушка пять раз ударила ножом в спину незнакомую женщину, выносившую мусор в Ласнамяэ(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
20-летнюю Мари Лийс Халлик доставили в четверг (20.06) на предварительное заседание суда: молодую женщину обвиняют в попытке убийства, которую она совершила в столичном районе Ласнамяэ в отношении совершенно незнакомого человека в феврале этого года. Сама она помнит лишь предшествующую поножовщине прогулку и то, как сидела в полицейском автомобиле в наручниках.
5 февраля 53-летняя жительница Ласнамяэ выносила мусор, когда совершенно незнакомая ей Халлик ударила женщину пять раз ножом в спину. Нападение остановил вмешавшийся прохожий, который сам получил травму в ходе потасовки.
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