ЧП и криминал
21.06.2024, 10:30

Пошла под суд: девушка пять раз ударила ножом в спину незнакомую женщину, выносившую мусор в Ласнамяэ

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Мари Лийс Халлик утверждает, что не помнит произошедшего
Мари Лийс Халлик утверждает, что не помнит произошедшего
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

20-летнюю Мари Лийс Халлик доставили в четверг (20.06) на предварительное заседание суда: молодую женщину обвиняют в попытке убийства, которую она совершила в столичном районе Ласнамяэ в отношении совершенно незнакомого человека в феврале этого года. Сама она помнит лишь предшествующую поножовщине прогулку и то, как сидела в полицейском автомобиле в наручниках.

5 февраля 53-летняя жительница Ласнамяэ выносила мусор, когда совершенно незнакомая ей Халлик ударила женщину пять раз ножом в спину. Нападение остановил вмешавшийся прохожий, который сам получил травму в ходе потасовки.

„Во время задержания нападавшая кричала, чтобы ей дали закончить работу, то есть убить жертву“, - сказал в феврале близкий человек одной из жертв. Полиция задержала Халлик на месте происшествия, ее мотивы остались загадкой.

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