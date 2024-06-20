ФОТО И ВИДЕО | В Нарве полиция просит уйти с площади перед погранпунктом. Гостиницы переполнены(1)
Вечером 20 июня на пограничном переходе Нарва на пешеходном мосту на выезде из Эстонии образовалась длинная очередь из-за медленного пограничного контроля со стороны РФ. Чтобы защитить здоровье и безопасность людей, Департамент полиции и погранохраны принял решение закрыть для пешеходов пограничный переход с эстонской стороны на российскую сторону.
Корреспондент RusDelfi отправился на место событий. „Люди на месте взвинчены и не знают, что делать. Со стороны России люди идут. На вход - закрыто. Мужчины, женщины, дети... Кто-то плачет, кто-то ругается, - передает наш корреспондент. - Говорят, что гостиницы переполнены, рейсов до Таллинна уже нет….Люди начинают паниковать“.
Представители полиции говорят стоящим в очереди, что площадь оцепят, оставаться здесь нельзя, так как идет подготовка к параду. Пограничников собирается все больше. Один из них рекомендует ехать до Пскова. А гостиницы поискать в Силламяэ или ближайших к Нарве городах и поселках. Полиция также говорит, что оставаться на улице ночью - это нарушение правопорядка.
Один из тех, кто идет из России (примерно в 21:30), уверяет, что около двадцати человек еще из Эстонии, КПП работают.
В гостинице Noorus на момент написания статьи еще оставалось несколько свободных номеров стоимостью от 150 евро и выше. Квартир, которые сдают посуточно через booking.com, уже нет. Люди потихоньку расходятся или разъезжаются на такси. Несколько местных жителей помогают искать, где можно переночевать, кроме гостиниц.
В фейсбук-группе „Граница Нарва-Ивангород“ появилось сообщение, что на booking.com орудуют мошенники, которые снимают деньги за несуществующие номера в гостевом доме.
Активная женщина в начале очереди начинает составлять список, чтобы соблюсти утром очередь. Она достает листочки - на одной стороне детские раскраски, на другой - просит написать имена и фамилии. У кого-то руки замерзли так, что они не могут написать. Одной женщине передают куртку, чтобы она могла согреться.
„Почему нас не пускают? Пограничники сказали, что решение принято в Таллинне, они говорят, что это опасно, что есть вероятность, что мы останемся на мосту, просят нас уйти, но куда? - размышляет девушка из очереди в разговоре с корреспондентом. - Никто не хочет терять очередь, мест все равно в гостинице нет. Какая разница, где мерзнуть? Рядом с погранпунктом или в стороне? Последнее, что нам сказали, что вообще закроют границу навсегда. На основании чего они это сделают? Мост пустой, почему нельзя пропускать по 10-20 человек? Я из Латвии, но я молодая, могу постоять. А есть старики, есть инвалиды здесь. Меня возмутило, что предлагают поехать до Пскова. 300 километров! У меня, например, виза электронная, у меня нет варианта туда ехать все равно“.
Возмущение девушки подхватывают другие участники событий.
В конце очереди расплакалась женщина, рядом с ней ребенок, он тоже вытирает слезы, держит маму за руку. „Пропустите нас, я не знаю, что делать, куда я с ребенком?“ - она говорит это пограничникам, которые к ней подошли. Они спокойно объясняют, что правило для всех. Они никого не пропустят - это распоряжение.
Водитель компании LuxExpress собирает желающих со своего рейса, чтобы довести до гостиницы, они договорились, что есть возможность ночевки. В пять утра он привезет их обратно. Но не всем так везет.
Мэр Нарвы Яан Тоотс на запрос Delfi ответил, что помещений нет. „Очень жаль людей, но город ничего сделать не может. В городе гости, военные - все занято, социального помещения нет, в школы не получится тоже пустить“, - отмечает Яан Тоотс.
Александра Грюнвальд, советник по кризисным ситуациям горуправы, приехала на место к погранпункту. По ее словам, ситуация все же не является кризисной.
Начальник оперативной службы Идаской префектура Лийсу Ангер пояснила, что очередь из пешеходов растянулась из-за медленного пограничного контроля Российской Федерации. „Количество пересечений границы было обычным, однако очередь из-за медленного пограничного контроля на российской стороне стала существенно удлиняться около двух часов дня. На эстонской стороне пересечение границы шло бесперебойно. Примерно к пяти часам около 500 человек ожидало на мосту возможности попасть в Российскую Федерацию, вследствие чего на эстонской стороне мы стали регулировать пересечение границы, то есть пропускали через пограничный контроль меньше людей. Одновременно мы предупреждали людей о том, что пересечение границы на российской стороне может занять очень много времени,“ - заявила Ангер.
Департамент полиции и погранохраны решил на сегодня закрыть возможность пересечения границы для пешеходов в целях обеспечения безопасности и здоровья людей. „Мы приняли это решение, поскольку на мосту уже слишком много людей, и очередь двигалась очень медленно. Пропустить на мост еще большее количество людей было бы уже небезопасно, и мы видели, что они могут до 23-х часов не попасть на российскую сторону,“ - пояснила начальник оперативной службы.
Нарвский пограничный пункт закроется в 23.00. „Мы рекомендуем людям, которые не хотят дожидаться возможности попасть в Российскую Федерацию, незамедлительно вернуться в Эстонию. Пересечение российской границы чрезвычайно замедлено, и эстонский пограничный пункт закроется в 23.00 и будет вновь открыт только завтра в 7.00,“ - сказала начальник оперативной службы.
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