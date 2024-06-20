ФОТО И ВИДЕО | В Нарве полиция просит уйти с площади перед погранпунктом. Гостиницы переполнены

Корреспондент RusDelfi отправился на место событий. „Люди на месте взвинчены и не знают, что делать. Со стороны России люди идут. На вход - закрыто. Мужчины, женщины, дети... Кто-то плачет, кто-то ругается, - передает наш корреспондент. - Говорят, что гостиницы переполнены, рейсов до Таллинна уже нет….Люди начинают паниковать“.

Представители полиции говорят стоящим в очереди, что площадь оцепят, оставаться здесь нельзя, так как идет подготовка к параду. Пограничников собирается все больше. Один из них рекомендует ехать до Пскова. А гостиницы поискать в Силламяэ или ближайших к Нарве городах и поселках. Полиция также говорит, что оставаться на улице ночью - это нарушение правопорядка.

Один из тех, кто идет из России (примерно в 21:30), уверяет, что около двадцати человек еще из Эстонии, КПП работают.

В гостинице Noorus на момент написания статьи еще оставалось несколько свободных номеров стоимостью от 150 евро и выше. Квартир, которые сдают посуточно через booking.com, уже нет. Люди потихоньку расходятся или разъезжаются на такси. Несколько местных жителей помогают искать, где можно переночевать, кроме гостиниц.

В фейсбук-группе „Граница Нарва-Ивангород“ появилось сообщение, что на booking.com орудуют мошенники, которые снимают деньги за несуществующие номера в гостевом доме.

Активная женщина в начале очереди начинает составлять список, чтобы соблюсти утром очередь. Она достает листочки - на одной стороне детские раскраски, на другой - просит написать имена и фамилии. У кого-то руки замерзли так, что они не могут написать. Одной женщине передают куртку, чтобы она могла согреться.