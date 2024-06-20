ФОТО | Полиция задержала в Тарту подростков, которые разбили два десятка автомобилей

Первые сообщения о вандалах в Тарту полиция получила в минувшие выходные. Тогда наблюдательный человек сообщил, что возле многоквартирного дома на улице Пуйестеэ у нескольких транспортных средств разбиты боковые окна.

По словам руководителя следственной группы Тартуского отделения полиции Индрека Лаанисто, полиция сразу прибыла на место.

„Осмотрев территорию, никого подозрительного обнаружено не было, но в последующие дни и ночи сотрудники полиции внимательно следили за этой территорией. Мы начали расследование и стали собирать информацию о возможных подозреваемых, а в ночь на 18 июня нам поступило очередное сообщение о том, что возле многоквартирного дома на улице Ууc были разбиты стекла нескольких машин. На место происшествия прибыли патрульные и поймали прямо возле автомобилей 13-летнего мальчика. Поскольку были основания полагать, что у задержанного молодого человека мог быть сообщник, полиция начала выяснять его личность, и на следующий день удалось задержать 15-летнего подростка“, - рассказал Лаанисто.

Он добавил, что обоих подростков доставили в отделение для выяснения обстоятельств и по всем случаям начато расследование.

По словам Лаанисто, поймать подростков помогла внимательность людей и быстрая передача информации в полицию. „В частности, один человек услышал ночью сигнализацию автомобиля и сразу же сообщил о происшествии в полицию. Поскольку человек не остался равнодушным к тому, что происходило рядом с ним, патрули смогли оперативно отреагировать и сразу поймать одного из молодых людей“, - отметил он.