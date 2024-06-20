ФОТО | Полиция задержала в Тарту подростков, которые разбили два десятка автомобилей(5)
На этой неделе полиция Тарту поймала двух молодых людей, которые за последние несколько дней разбили стекла в нескольких десятках автомобилей и украли из машин деньги и другие ценные вещи.
Первые сообщения о вандалах в Тарту полиция получила в минувшие выходные. Тогда наблюдательный человек сообщил, что возле многоквартирного дома на улице Пуйестеэ у нескольких транспортных средств разбиты боковые окна.
По словам руководителя следственной группы Тартуского отделения полиции Индрека Лаанисто, полиция сразу прибыла на место.
„Осмотрев территорию, никого подозрительного обнаружено не было, но в последующие дни и ночи сотрудники полиции внимательно следили за этой территорией. Мы начали расследование и стали собирать информацию о возможных подозреваемых, а в ночь на 18 июня нам поступило очередное сообщение о том, что возле многоквартирного дома на улице Ууc были разбиты стекла нескольких машин. На место происшествия прибыли патрульные и поймали прямо возле автомобилей 13-летнего мальчика. Поскольку были основания полагать, что у задержанного молодого человека мог быть сообщник, полиция начала выяснять его личность, и на следующий день удалось задержать 15-летнего подростка“, - рассказал Лаанисто.
Он добавил, что обоих подростков доставили в отделение для выяснения обстоятельств и по всем случаям начато расследование.
По словам Лаанисто, поймать подростков помогла внимательность людей и быстрая передача информации в полицию. „В частности, один человек услышал ночью сигнализацию автомобиля и сразу же сообщил о происшествии в полицию. Поскольку человек не остался равнодушным к тому, что происходило рядом с ним, патрули смогли оперативно отреагировать и сразу поймать одного из молодых людей“, - отметил он.
По мнению Лаанисто, не менее внимательными должны быть и сами автовладельцы. „На основании имеющейся на данный момент информации известно, что в нескольких машинах, у которых были разбиты стекла, находилось множество ценных вещей, а также значительная сумма наличных денег. Отсюда наша рекомендация автовладельцам не оставлять в автомобиле на ночь или во время дневного отсутствия предметы, которые могут соблазнить прохожих с плохими намерениями. Если из машины нечего брать, то вероятность того, что в нее не полезут, выше“, - добавил Лаанисто.
По словам прокурора Южного округа Рауля Хайдо, летом, когда начинаются школьные каникулы, у молодежи появляется больше свободного времени.
„Прокуратура считает нарушения законодательства несовершеннолетних приоритетной задачей, поэтому к этим делам мы относимся с особой серьезностью. Лучший способ предотвратить преступность среди несовершеннолетних в долгосрочной перспективе – это предотвратить их преступное поведение и устранить его коренные причины. „К сожалению, есть значительное количество молодых людей, которым не хватает активности и поддержки со стороны родственников, из-за чего они могут принимать неверные решения по разным причинам, с последствиями которых должны разбираться правоохранительные органы“, - сказал Рауль Хайдо.
Помимо прочего, у следователя полиции есть просьба к родителям разобраться и поинтересоваться, где и с кем проводят время их подростки, особенно в ночное время, когда молодые люди этого возраста должны находиться дома и не должны бродить по улицам города без сопровождения взрослых.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.