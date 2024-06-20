Футбол
20.06.2024, 19:14

Чемпионат Европы — 2024: Испания обыграла Италию благодаря автоголу и досрочно вышла в плей-офф

 
ФОТО: Xiao Yijiu/Xinhua via ZUMA Press | Scanpix

В четверг, 20 июня, на чемпионате Европы по футболу в матче второго тура группы В, который проходил в Гельзенкирхене, Испания обыграла итальянцев (1:0) — действующих чемпионов Европы.

В первом матче Испания одолела Хорватию со счетом 3:0, а Италия победила Албанию со счетом 2:1. Испания доминировала в матче с Италией, продемонстрировав активную игру с первых минут матча.

Если в первом тайме голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, совершив ряд сейвов, сохранил ворота в неприкосновенности, то на 55-й минуте ему пришлось вытаскивать мяч из собственных ворот. Уильмс сделал прострел с левого фланга. Мората подставил голову, Доннарумма отбил немного в сторону и попал в Калафьори, от которого мяч и залетел в ворота.

Несмотря на то, что Испания наседала на ворота итальянцев, ее удары отбивались защитниками, отлетали от перекладины или итальянцев выручал Доннарумма. Хотя в последние минуты игры Италии удалось собраться и провести несколько атак, реальной угрозы они создать не смогли, и матч так и закончился со счетом 1:0.

Испания, набравшая шесть очков в двух играх, досрочно гарантировала себе выход в плей-офф с первого места в группе B.

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Турнирная таблица:

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