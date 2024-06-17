ПОДКАСТ | Сергей Парейко: сборная Украины - „темная лошадка“ чемпионата Европы по футболу
На прошлой неделе стартовал чемпионат Европы по футболу в Германии. Гостем подкаст RusDelfi стал футбольный эксперт и экс-игрок сборной Эстонии Сергей Парейко, который поделился своими ожиданиями от турнира.
Чемпионат Европы по футболу 2024 стартовал 14 июня в Мюнхене матчем открытия, в котором сборная Германии разгромила команду Шотландии со счетом 5:1. Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе Берлина 14 июля.
„Очень позитивные эмоции от начавшего турнира. Большое количество голов. Результаты, наверное, закономерны. На сегодняшний день нет еще каких-то сюрпризов в плане результатов. Бросается в глаза то, что никто не хочет отсиживаться в обороне. На сегодняшний день это, наверное, один из ключевых моментов. Команды, которые уже сыграли, показали, что приехали сюда побеждать“, — поделился своим мнением Сергей Парейко.
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