Экономика
20.06.2024, 17:54

Кая Каллас о поиске 1,6 млрд евро: “Тактика выжженной земли - не лучшая альтернатива“

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И Каллас, и Певкур подчеркивают, что Эстония и так уже хорошо защищена
Valitsuse pressikonverents. 20.06.2024
Valitsuse pressikonverents. 20.06.2024
ФОТО: Teele Toova | Delfi Meedia

Премьер-министр Кая Каллас сказала, что, поскольку 1,6 миллиарда на боеприпасы - это огромная сумма, решение о ее выделении должно приниматься в ходе составления государственного бюджета. Министр иностранных дел Маргус Цахкна в свою очередь добавил, что времени для обсуждения не так уж много, ибо проект государственного бюджета на следующий год должен быть представлен в Рийгикогу в сентябре.

Каллас отметила, что обсуждение по вопросу оборонных потребностей состоялось. „Но то, относительно какого объема мы можем принимать решения и на какие сроки, должно рассматриваться вместе с другими решениями“, - сказала она.

Того же мнения придерживаются министр обороны Ханно Певкур и министр иностранных дел Маргус Цахкна - денег не хватает и в других сферах.

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