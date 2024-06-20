20.06.2024, 17:54
Кая Каллас о поиске 1,6 млрд евро: “Тактика выжженной земли - не лучшая альтернатива“(9)
И Каллас, и Певкур подчеркивают, что Эстония и так уже хорошо защищена
ФОТО: | Delfi Meedia
Премьер-министр Кая Каллас сказала, что, поскольку 1,6 миллиарда на боеприпасы - это огромная сумма, решение о ее выделении должно приниматься в ходе составления государственного бюджета. Министр иностранных дел Маргус Цахкна в свою очередь добавил, что времени для обсуждения не так уж много, ибо проект государственного бюджета на следующий год должен быть представлен в Рийгикогу в сентябре.
Каллас отметила, что обсуждение по вопросу оборонных потребностей состоялось. „Но то, относительно какого объема мы можем принимать решения и на какие сроки, должно рассматриваться вместе с другими решениями“, - сказала она.
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