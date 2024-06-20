План действий по строительству бассейна в Ласнамяэ выяснится осенью

По словам вице-мэра Вильяра Яаму, подготовка к строительству олимпийского бассейна ведется в Таллинне несколько лет, в проектировании участвовал Эстонский союз плавания, чтобы обеспечить соответствие международным нормам. „На этой неделе Министерство культуры также сообщило, что государство не сможет содействовать строительству бассейна, что вполне понятно с учетом сложившейся экономической ситуации“, – сказал вице-мэр.

„В данной ситуации необходимо пересмотреть запланированную ранее модель финансирования. В ближайшие месяцы мы тщательно проанализируем различные варианты реализации плана строительства олимпийского бассейна и вернемся к этому вопросу осенью. Глядя на высокие результаты наших пловцов на международных титульных соревнованиях, становится очевидно, что бассейн олимпийского размера в Северной Эстонии необходим“, – добавил Яаму.

15.01.2024 г. Таллиннский департамент городского имущества объявил гостендер с целью заключить концессионное соглашение о строительстве и обслуживании здания, в том числе отвечающего олимпийским требованиям бассейна, на участке по адресу ул. Куукиви, 3 (ранее ул. Варраку, 14a), а также I этапа парковочной зоны и крытой парковки (уличная парковка и подземная часть крытой парковки) на участке по адресу ул. Куукиви, 5 (ранее ул. Варраку, 14b).

Процедура заключения концессионного соглашения признана недействительной, поскольку условия и экономический контекст, являвшиеся основой для проведения гостендера, изменились. Новые решения Таллиннская горуправа разработает этой осенью.

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