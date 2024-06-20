Чемпионат Европы — 2024: Англия и Дания сыграли вничью

Обыграв Сербию со счетом 1:0 в первом матче турнира, англичане остро начали и второй матч. На 18-й минуте вышла вперед. Уолкер перехватил мяч, отдал пас в штрафную, а Кейн без сопротивления пробил с близкого расстояния.

Но затем англичане передали инициативу датчанам, которые в первом матче сыграли вничью со Словенией. Заслуженный гол они забили на 34-й минуте, когда Юльманн пробил из-за пределов штрафной и попал впритирку со штангой.

Второй тайм прошел в равной борьбе, датчане чаще пробивали издали. Однако Англия была ближе к тому, чтобы забить на 56-й минуте, но Фил Фоден попал в штангу. В оставшееся время команды больше не смогли порадовать болельщиков забитыми мечами, и матч завершился ничьей.

Турнирная таблица:

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