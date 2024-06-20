Euractiv: против назначения Каллас на пост главы европейской дипломатии выступает Мелони

Собеседники журналистов из итальянской партии „Братья Италии“, которую возглавляет Мелони, рассказали, что, по мнению, европейские лидеры должны учитывать результат ECR на последних выборах в Европарламент. Хотя формирование фракций продолжается, правые по некоторым данным обогнали по числу депутатов либеральный альянс Renew и стали третьей по величине политической группой в ЕП, а значит должны влиять на выбор людей, которые займут высшие посты в Евросоюзе.

По данным Politico и Financial Times, обсуждаемый в последние недели сценарий предполагает, что эти должности отойдут той же коалиции, что и в прошлом созыве Европарламента: правоцентристской Европейской народной партии (EPP), социал-демократам и либералам. Пост спикера Европарламента сохранит Роберта Метсола из EPP, Еврокомиссию возглавит Урсула фон дер Ляйен из того же объединения, Европейский совет — бывший премьер-министр Португалии социал-демократ Антониу Кошта, европейскую дипломатию — Каллас из Renew.

На неформальной встрече лидеров ЕС на прошлой неделе этот список кандидатов согласовать не удалось. „Мне показалось невероятным, что после того, как мы встретились впервые после выборов, некоторые пришли со списком имен, даже не пытаясь учесть, на что указали граждане, и что должна быть смена приоритетов“, — заявила Мелони в среду на мероприятии в Милане.

Как объясняют источники Euractiv, у итальянского лидера нет „личных возражений“ к Каллас, однако она считает, что в случае назначения эстонского премьер-министра на должность главы европейской дипломатии у Renew будет непропорционально большой вес в Брюсселе. Также, по мнению некоторых аналитиков, Мелони беспокоит, что на новом посту Каллас сфокусируется на войне в Украине и будет уделять недостаточно внимания важным для Италии регионам (например, Северной Африке).

Позднее Каллас заявила, что ECR не претендует на высшие посты в руководстве ЕС — Мелони заверила в этом свою эстонскую коллегу на последней встрече лидеров Евросоюза.