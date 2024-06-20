„Это могло закончиться трагически!“ В Идавере юные шалопаи дразнили коров

„Охваченное паникой животное может напасть на человека, особенно если в опасности находятся, например, телята. Молодые люди явно заявились для того, чтобы заставить животных нервничать“, - написал Эльмер Хейнпыльд, хозяин хутора Хальяла. В воскресенье около часа ночи в загон, где находились коровы шотландской породы, с явно недобрыми намерениями проникли четверо молодых людей.