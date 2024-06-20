20.06.2024, 17:34
„Это могло закончиться трагически!“ В Идавере юные шалопаи дразнили коров
ФОТО: Erakogu
„Если животных раздразнить, последствия могут быть крайне печальными“, - написал в своем письме изданию Maaleht хозяин хутора Хальяла после того, как в минувшее воскресенье в загон, где содержится крупный рогатый скот, проникла компания шумных подростков, задумавшая напугать животных.
„Охваченное паникой животное может напасть на человека, особенно если в опасности находятся, например, телята. Молодые люди явно заявились для того, чтобы заставить животных нервничать“, - написал Эльмер Хейнпыльд, хозяин хутора Хальяла. В воскресенье около часа ночи в загон, где находились коровы шотландской породы, с явно недобрыми намерениями проникли четверо молодых людей.
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