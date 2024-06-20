Синоптик Кайро Кийтсак: есть вероятность, что после Яанова дня температура поднимется до +30 градусов

По словам синоптика Кайро Кийтсака, в ближайшее время в Эстонии на атмосферном фронте будут мериться силами антициклон и циклон, предлагая нам чередование сухих и дождливых летних дней. Поэтому и погода будет ветреной.

„На данный момент кажется, что мускулы антициклона окажутся в регионе Балтийского моря сильнее, благодаря чему осадки поредеют. Есть вероятность, что, начиная с 25.06 или 26.06 максимальные температуры поднимутся выше 25°C, а затем, по мере дальнейшего потепления, и до 28..30°C“, - написал синоптик.

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