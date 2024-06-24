Новости Эстонии
24.06.2024, 11:27

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ | Регистрация брака подорожает в два раза. Увеличатся штрафы и государственные пошлины

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Сейчас госпошлина за заключение брака составляет 30 евро, с нового года - 70 евро.
Сейчас госпошлина за заключение брака составляет 30 евро, с нового года - 70 евро.
ФОТО: Andrey_Popov | Shutterstock

С нового года подорожают сделки с государством. И вступающим в брак, и расторгающим супружеские узы придется заплатить более высокую госпошлину. Штрафы также повысятся, исключение сделают для несовершеннолетних, пишет издание Maaleht.

В соответствии с поправками, одобренными парламентом к законодательству, с 2025 года штрафная единица увеличится в два раза, кроме того, вырастут государственные пошлины.

Штрафная единица, на основании которой назначаются штрафы за различные нарушения, увеличится со следующего года в два раза с четырех до восьми евро. Расчет суммы штрафа станет более гибким, минимальный штраф за проступок будет составлять одну штрафную единицу вместо нынешнего минимума в три штрафных единицы. Максимальный размер штрафа за проступок увеличится с 1200 до 2400 евро.

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