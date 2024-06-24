24.06.2024, 11:27
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ | Регистрация брака подорожает в два раза. Увеличатся штрафы и государственные пошлины(62)
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С нового года подорожают сделки с государством. И вступающим в брак, и расторгающим супружеские узы придется заплатить более высокую госпошлину. Штрафы также повысятся, исключение сделают для несовершеннолетних, пишет издание Maaleht.
В соответствии с поправками, одобренными парламентом к законодательству, с 2025 года штрафная единица увеличится в два раза, кроме того, вырастут государственные пошлины.
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