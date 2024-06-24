ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ | Регистрация брака подорожает в два раза. Увеличатся штрафы и государственные пошлины

В соответствии с поправками, одобренными парламентом к законодательству, с 2025 года штрафная единица увеличится в два раза, кроме того, вырастут государственные пошлины.

Штрафная единица, на основании которой назначаются штрафы за различные нарушения, увеличится со следующего года в два раза с четырех до восьми евро. Расчет суммы штрафа станет более гибким, минимальный штраф за проступок будет составлять одну штрафную единицу вместо нынешнего минимума в три штрафных единицы. Максимальный размер штрафа за проступок увеличится с 1200 до 2400 евро.