ВИДЕО | Певкур уколол Михала: и я мог бы топнуть ногой из-за того, что нехватка денег стопорит строительство Rail Baltic

Певкур начал свое выступление со слов о том, что бюджетный процесс — это осознение того, что не хватает не только боеприпасов, пишет Delfi .

„Дефицит у Rail Baltic — министр по вопросам климата сможет сказать точнее — также составляет от полумиллиара до миллиарда, которые также нужно будет найти на ближайшие годы. У нас от трехпроцентного дефицита будут много сотен миллионов. Если мы сложим все цифры, то поймем, что на налогоплательщика ложиться очень большое бремя. Конечно, такие решения нельзя принимать на ходу“, - сказал Певкур.