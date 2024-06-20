Новости Эстонии
20.06.2024, 15:55

ВИДЕО | Певкур уколол Михала: и я мог бы топнуть ногой из-за того, что нехватка денег стопорит строительство Rail Baltic

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„И я же мог бы топнуть ногой и сказать — канцлер министерства климата должен немедленно положить заявление на стол, так как Rail Baltic не будет готов, потому что нет денег. Или министр по вопросам климата“, - сказал на сегодняшней пресс-конференции правительства министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ), оказавшийся в центре скандала с нехваткой 1,6 миллиарда евро для финансирования закупок боеприпасов.

Певкур начал свое выступление со слов о том, что бюджетный процесс — это осознение того, что не хватает не только боеприпасов, пишет Delfi.

„Дефицит у Rail Baltic — министр по вопросам климата сможет сказать точнее — также составляет от полумиллиара до миллиарда, которые также нужно будет найти на ближайшие годы. У нас от трехпроцентного дефицита будут много сотен миллионов. Если мы сложим все цифры, то поймем, что на налогоплательщика ложиться очень большое бремя. Конечно, такие решения нельзя принимать на ходу“, - сказал Певкур.

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