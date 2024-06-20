20.06.2024, 15:55
ВИДЕО | Певкур уколол Михала: и я мог бы топнуть ногой из-за того, что нехватка денег стопорит строительство Rail Baltic(1)
„И я же мог бы топнуть ногой и сказать — канцлер министерства климата должен немедленно положить заявление на стол, так как Rail Baltic не будет готов, потому что нет денег. Или министр по вопросам климата“, - сказал на сегодняшней пресс-конференции правительства министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ), оказавшийся в центре скандала с нехваткой 1,6 миллиарда евро для финансирования закупок боеприпасов.
Певкур начал свое выступление со слов о том, что бюджетный процесс — это осознение того, что не хватает не только боеприпасов, пишет Delfi.
Уже заказано?