Страховая компания: летняя погода привела к множеству травм

Руководитель по продуктам страхования от несчастных случаев Salva Kindlustus Эвелин Лойтмаа сообщила, что конец весны и начало лета традиционно богаты на травмы, потому что образ жизни людей становится более активным, больше занимаются спортом на свежем воздухе, ведутся усердные работы в саду и различные строительные работы, проводятся велосипедные и пешие прогулки. Статистика Salva Kindlustus показывает, что больше всего травм происходит в Эстонии в мае и июне.

„В начавшемся летнем сезоне произошло много случаев перелома ребер в результате падений. Падения случаются во время работы в саду, занятий спортом и просто передвижения на свежем воздухе. Жаркая погода снижает внимательность и бдительность, люди часто забывают или не считают необходимым пользоваться защитными средствами при обращении с инструментами, возникают ожоги при жарке на гриле и разведении костров, случаются падения с террас, лестниц, батутов и садовой мебели“, — перечислила Лойтмаа.

Такие несчастные случаи могут показаться на первый взгляд незначительными, но могут обернуться травмами с длительными и серьезными последствиями, из-за которых пострадавшему придется длительное время отсутствовать на работе. Запланированный семейный отдых, различные культурные и спортивные мероприятия могут быть пропущены. Из-за травмы, помимо неудобств, может снизиться и доход семьи, если травма сопровождается еще и больничным.

Осторожность приходится проявлять и на многолюдных мероприятиях. Например, один из клиентов Salva недавно посетил рок-концерт, на котором неизвестный фанат неожиданно налетела на его ноги и причинил двойной перелом. Помимо полученной травмы, пострадавшему теперь предстоит длительный период восстановления и пребывание на больничном. Такой несчастный случай может в одно мгновение разрушить планы на целое лето.