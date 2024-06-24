ГРАФИК | Цены на пиво в Европе. В каком городе разливное пиво дешевле всего?

Стартовал чемпионат Европы по футболу 2024, а это значит, что многие любители футбола наслаждаются пивом и захватывающими играми, пишет Euronews.

Однако цена на пенный напиток во многом зависит от того, где находятся болельщики или куда они едут. Последние данные показывают большие различия между общим уровнем цен на отечественное пиво и спиртные напитки в Европе.

По данным Numbeo, веб-сайта, показывающего статистику стоимости жизни, цена разливного пива (0,5 литра) в ресторанах и пабах варьируется от 2 евро в Софии до 8,6 евро в столице Дании Копенгагене.

В случае со странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), Великобритании и странами-кандидатами в ЕС, возглавляет список с ценой на пиво в 10 евро исландский Рейкьявик, за ним следует Осло с ценой в 9,6 евро.

Цены в графике указаны в евро и рассчитаны исходя из цены разливного пива объемом 0,5 литра.

Далее следуют Копенгаген и Хельсинки, где средняя цена на разливное пиво составляет 8 евро. В целом разливное пиво дороже всего в странах Северной Европы (Швеция, Норвегия, Дания). С другой стороны, цена на пиво в Киеве, например, очень низкая – всего 1,1 евро за 0,5 л пива.

Цены на пиво также относительно низкие в Мадриде (3,5 евро) и Лиссабоне (3 евро).

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