ТАБЛИЦА | Обзор цен на продукты: яйца сейчас можно купить дешевле

В то же время розничные цены на овощи выросли. В годовом исчислении заметно снизились цены на молочные продукты. Из молочных продуктов больше всего подешевели: молоко в пластиковом пакете (23%), сметана в пластиковом пакете (10,8%), сливки (7,7%) и кефир в пластиковом пакете (6,7%).

Розничные цены на свинину без костей и домашний фарш выросли соответственно на 5% и 2,7%. Цена местного бройлера стала ниже на 0,7%. Из овощей больше всего подорожали импортные помидоры (12,3%). В то же время белокочанная капуста стала дешевле на 35,6%. Цена на импортные яблоки поднялась за год на 8,9%. Сахар подешевел на 9%. Цена на хлеб в магазинах подросла на 1,4%, а на булки - снизилась на 2,4%. Цена на эстонские яйца повысилась по сравнению с прошлогодней на 6,3%, а импортные яйца стали дешевле на 15,2% (за счет яиц из Латвии).