22.06.2024, 20:46
Три евро за литр! Цена апельсинового сока отечественных производителей вгоняет потребителей в ступор(2)
ФОТО: Erakogu
Резко подскочила цена на апельсиновый сок. Как пишет портал Delfi Ärileht, сейчас еще неизвестно, достигла ли цена пика или продолжит повышаться.
Многие потребители в первую очередь обращают внимание на цену, и покупатели наверняка уже заметили, как сильно подорожал апельсиновый сок отечественных производителей. Так в магазинах Maxima литровая упаковка апельсинового сока Aura стоит два евро, а сока Põltsamaa (Пылтсамааский завод входит в группу Orkla) - без малого три евро.
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