Три евро за литр! Цена апельсинового сока отечественных производителей вгоняет потребителей в ступор

Многие потребители в первую очередь обращают внимание на цену, и покупатели наверняка уже заметили, как сильно подорожал апельсиновый сок отечественных производителей. Так в магазинах Maxima литровая упаковка апельсинового сока Aura стоит два евро, а сока Põltsamaa (Пылтсамааский завод входит в группу Orkla) - без малого три евро.

В глобальном масштабе цены на апельсиновый сок растут с конца 2022 года. Рост цен на апельсиновый сок объясняется двумя причинами: низкими запасами концентрата и плохим прогнозом урожая апельсинов. Обе причины в значительной степени связаны с зеленой гнилью, поразившей бразильские апельсиновые плантации. Для создания новых плантаций потребуется от четырех до пяти лет. Штат Флорида, основной поставщик апельсинов на американский рынок, уже пострадал от низкого производства из-за той же проблемы. Кроме того, на производство в США повлияли торнадо, обрушившиеся на несколько регионов.