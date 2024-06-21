Не только Kalev: названы любимые продуктовые бренды жителей Эстонии

За ним следует Kārums, известный прежде всего как бренд творожных сырков, впервые достигший столь высокой позиции, и Merevaik, который на протяжении всей восьмилетней истории опроса оставался в пятёрке самых любимых продуктовых брендов. Наименьший разрыв исключил из пятёрки лидеров один из самых известных продуктовых брендов — мясной бренд Rakvere.

По мнению эксперта по исследованиям Kantar Emor Катрин Мяннастэ, жители Эстонии обычно предпочитают бренды местного происхождения, ориентированные на местный рынок, большая часть которого имеет историю в несколько десятилетий. „В недавних исследованиях за первую четверть века были включены только четыре или пять брендов продуктов питания из других стран, включая соседние страны. Поэтому такой сильный результат одного из самых любимых латвийских брендов Kārums в некоторой степени неожидан. Явная тенденция к росту популярности бренда была заметна уже в прошлом году“, — сказала Мяннастэ.

Если рассматривать группы товаров, то четверть респондентов предпочитает из наиболее популярных продовольственных брендов больше всего молочные, за ними следуют мясные и зерновые продукты. Однако привлекательность брендов имеет тенденцию сильно различаться в зависимости от возраста потребителя. „Наиболее разнообразен вкус потребителей 35–49 лет, среди которых звание самой любимой марки делят большое количеством брендов. В фаворитах молодёжи доминируют марки сладостей, снеков и напитков. В то же время потребители в возрасте 50 лет и старше, помимо Kalev, отдают предпочтение в основном основным продуктам питания“, — прокомментировала Мяннастэ.

Так, ведущий бренд Kalev обязан своим успехом потребителям как молодого, так и среднего возраста, а Maks&Moorits во многом обязан своим успехом людям старшего возраста. Alma в первую очередь является фаворитом среди женщин, новичок пятёрки лидеров Kārums немного больше ценится молодыми людьми, но его популярность выросла во всех ключевых сегментах.