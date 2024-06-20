На следующей неделе на улице Суур-Амеэрика начнутся строительные работы

В связи с проведением работ по строительству водопроводных и канализационных трасс Tallinna Vesi, начиная с 25 июня для движения автотранспорта в обоих направлениях будет закрыта улица Суур-Амеэрика на отрезке между улицами Тоом-Кунинга и Ыллепруули. В это же время для автотранспорта будет закрыт перекресток Тоом-Кунинга. Для пешеходов проход будет открыт.

14 июля будет открыто одностороннее движение на улице Суур-Амеэрика в направлении Кристийне и частично восстановлено движение на перекрестке Тоом-Кунинга. Для пешеходов откроются тротуары по обе стороны улицы Суур-Амеэрика.

Доступ к улице Ыллепруули со стороны Пярнуского шоссе будет обеспечен на протяжении всего периода строительства.

В связи со строительными работами на улице Суур-Амеэрика, начиная с начала рабочего дня 25 июня до конца рабочего дня 25 августа будет изменен маршрут автобусной линии № 47 в обоих направлениях. В направлении автовокзала автобус № 47 будет следовать по маршруту ул. Эндла, ул. Тынисмяги, Пярнуское шоссе, ул. Лийвалайа. Маршрут автобуса № 47 в направлении Вяйке-Ыйсмяэ: ул. Лийвалайа, Пярнуское шоссе, ул. Тынисмяги, бульвар Каарли, Тоомпуйестеэ, ул. Эндла.

Работы осуществляет Watercom OÜ. Срок окончания работ – 25 августа.

Расписание, планирование поездки, маршруты общественного транспорта и остановки к началу строительства можно найти на сайте transport.tallinn.ee .

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