Индекс цен производителей промышленной продукции снизился за год, но повысился по сравнению с прошлым месяцем

По словам руководителя группы статистики цен производителей Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с маем 2023 года на индекс более всего повлияло снижение цен в деревообработке и производстве изделий из древесины, электро- и теплоэнергии, а также продуктов питания. „Противоположное влияние оказало повышение цен услуг по ремонту машин и оборудования, а также в производстве электронного оборудования и топливных масел. В обрабатывающей промышленности понижение цен составило 0,8%, в производстве продуктов питания — 2,7%“, — пояснила Шокман.

По сравнению с апрелем этого года в мае на индекс прежде всего повлияло повышение цен в производстве электроэнергии, деревообработке, а также производстве изделий из древесины и металла. Влияние оказало также снижение цен в производстве топливных масел.

Индекс цен на экспортную продукцию в мае повысился по сравнению с апрелем на 1,6%. Более всего повысились цены электроэнергии, сельскохозяйственной продукции, а также цены в горнодобывающей промышленности. При это наиболее снизились цены нефтепродуктов, продуктов питания, а также изделий из кожи и обуви. По сравнению с маем 2023 года индекс цен на экспортную продукцию снизился на 0,6%.

Индекс цен на импортную продукцию в мае повысился по сравнению с апрелем на 1,7%. Более всего повысились цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности, а также цены химикатов и химической продукции. При этом наиболее снизились цены нефтепродуктов, продуктов питания и мебели. По сравнению с маем 2023 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 0,3%.

Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистических работ „Индекс цен производителей промышленной продукции“, „Индекс цен на экспорт“ и „Индекс цен на импорт“ по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего состояния экономики Эстонии.

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