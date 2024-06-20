Таллинн передает Пярну титул летней столицы

Вице-мэр Вильяр Яаму отметил, что слова „Пярну“ и „лето“ неразделимы, и для многих жителей Эстонии город Пярну – это первое место, которое им приходит на ум в связи с наступлением лета. „В Эстонии существует давняя традиция создания сезонных столиц. Отрадно, что эта традиция продолжается, и Пярну снова получил заслуженный титул летней столицы“, – сказал Яаму.

Как и в прошлые годы, титул летней столицы прибывает в Пярну по воде – во вторник весенняя столица Тюри отправила в Пярну посох, символически подтверждающий статус столицы.

Титул летней столицы впервые был передан Пярну в 1996 году.

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