Начал работу Форум беженцев, организованный Эстонским советом помощи беженцам

По словам руководителя общественной программы Эстонского совета помощи беженцам Марион Тамберг, Форум беженцев является одной из возможностей, как участники могут активно участвовать в формировании своего будущего. „У людей в статусе беженцев самый полный обзор потребностей и проблем своих общин. Сотрудничество с ними позволит найти своевременные и работающие решения, и в конечном итоге укрепит как сообщества беженцев, так и общество в целом“.

Тамберг отметила, что Эстонский совет помощи беженцам поддерживает социальную интеграцию людей со статусом беженцев и за пределами Эстонии: „Мы реализуем программу общественных советов в Грузии, с помощью которой мы даем возможность вынужденным переселенцам и беженцам отстаивать свои права. На основе опыта Грузии мы увидели, что посредством такой инициативы мы можем поддержать сообщества беженцев и в Эстонии“.

В Эстонский форум беженцев входят 20 членов, которые приняли активное участие в отстаивании интересов своего сообщества и хотят участвовать в принятии касающихся их решений. Выбор кандидатов на Форум беженцев проходило в рамках открытого конкурса, и все получатели международной защиты в Эстонии могли подать заявку на участие в качестве представителя. „Интерес к конкурсу был большой, и благодаря этому представительство новоизбранного форума очень разнообразное: есть представители со всей Эстонии и разного происхождения“, сказала Тамберг и добавила, что члены форума пройдут обучение о защите интересов, а также получат навыки внедрения изменений. Затем члены форума будут регулярно встречаться, чтобы составить карту потребностей и проблем беженцев и в сотрудничестве с Эстонским советом помощи беженцам искать решения.

Эстонский форум беженцев поддерживает UNHCR, Агентство ООН по делам беженцев.