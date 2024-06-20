Чемпионат Европы — 2024: Сербия вырвала ничью у Словении, забив на последних минутах

В первые полчаса игры ничего особенного не произошло, но затем команды заиграли. Лучший шанс в первом тайме был у Словении, которая в первом матче сыграла вничью с Данией, — на 38-й минуте Тими Элшник прорвался вперед и вышел один на один с вратарем, но попал в штангу.

В начале второго тайма лучший бомбардир сборной Сербии Александар Митрович упустил несколько хороших шансов, а на 69-й минуте словенцы вышли вперед. Крайний защитник Карничник ворвался в штрафную и замкнул прострел Элшника с левого фланга.

Сербия, проигравшая Англии со счетом 1:0 в первом матче турнира, была близка к тому, чтобы забить уже через три минуты, но Митрович пробил выше перекладины. Однако сербы не потерпели второго поражения подряд со счетом 1:0

В компенсированное ко второму тайму время Сербия заработала угловой. Иван Илич сделал подачу на Йович, который верно выбрал позицию и отправил мяч в ворота.

Турнирная таблица:

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