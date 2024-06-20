ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА | Кая Каллас: Не будем отнимать работу у российских спецслужб(17)
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр регионального развития Пирет Хартман и министр обороны Ханно Певкур.
Премьер-министр Кая Каллас начала с позитивных новостей, поздравив эстонских спортсменок с успехами и похвалив учеников страны за результаты очередного теста PISA.
Премьер подчеркнула, что образование в Эстонии весьма доступно, вне зависимости от социального фона, и с переходом на эстонский язык станет всем еще более доступным.
Также премьер-министр упомянула, что на днях принимала солдат - участников международных миссий, поблагодарив всех бойцов Сил обороны и Кайтселийта.
Что касается решений правительства, то их было сделано 14, и Каллас выделила из них несколько. В числе прочих - изменения в законодательстве, которые позволят легче утилизировать автохлам, увеличение финансирования Фонда предпринимательства и инноваций и разрешение для министра климата, чтобы он передал маяк в Нарва-Йыэсуу в собственность самоуправления, что, по ее словам, поможет развитию туризма в Ида-Вирумаа.
Также Каллас поздравила всех в наступающшем Днем победы и выразила надежду на встречу на параде в Нарве.
Говоря о безопасности, премьер-министр отметила, что достижение обороноспособности происходит через общие инвестиции всех государств-членов НАТО. Поэтому важно, что мы являемся частью большого оборонного альянса.
При этом премьер-министр выразила сомнение в уместности обсуждений нашей обороноспособности настолько широко и публично. „Нас ведь читает и слушает и Россия. Давайте оставим немного работы и для их спецслужб“, - пошутила Кая Каллас.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна упомянул о ситуации в Грузии, а также подробнее остановился на 14 пакете санкций ЕС, отметив, что, в числе прочего, в нем предусмотрены ограничения на импорт СПГ из Росси в третьи страны и санкции для теневого флота России.
25 июня наступит завершающий этап для Индрека Саара, баллотирующегося на пост генерального секретаря Совета Европы.
Цахкна также отметил, что благодаря изменению бюджетных правил в апреле появилась возможность реализации программы оборонных облигаций.
Министр регионального развития Пирет Хартман рассказала, что состоялось первое обсуждение реформы мобильности, целью которой является увеличение на 45% колечества людей, использующих общественный транспорт.
„Важно улучшить логистику пути, есть предложение связать воедино разные маршруты и виды транспорта. „ Мы движемся в направлении единой билетной системы, где можно рассчитать траекторию маршрута и купить единый билет. Кроме того, важно повысить скорость поездов“, - отметила министр.
Упомянула Хартман обсуждение разработки нового Закона о защите животных и некоторые позитивные итоги работы спецпредставителя Ида-Вирумаа Яануса Пурга. „Главная целью при создании этой должности было освоение европейских средств, в основном - средств справедливого перехода. Если в конце прошлого года из числа крупных предприятий, желающих подать заявку было всего 15, сейчас их - 44. Малых и средних было 6, сейчас - почти 100. Если изначально мы думали, что будет проблема эти средства освоить, то теперь у нас даже возник момент конкуренции за них“, - привела позитивные примеры Хартман.
Министр обороны Ханно Певкур рассказал о поправках в Закон о Кайтселийте, которые вступят в силу с 1 июля.
„Благодаря им изменение структуры Кайтселийта в будущем будет более быстрым и гибким, что позволит лучше реагировать на потребности, возникающие в результате повышения оборонной готовности, мобилизации, военного положения и демобилизации“, - отметил министр.
Певкур также упомянул вчерашнюю новость о том, что Эстония подписала с Францией, Бельгией, Кипром и Венгрией совместный контракт на закупку зенитно-ракетных комплексов малой дальности Mistral.
Также министр обороны отметил, что последний прогноз расходов на оборону в этом году показывает, что Эстония занимает второе место в НАТО по расходам на оборону после Польши.
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