ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА | Кая Каллас: Не будем отнимать работу у российских спецслужб

Премьер-министр Кая Каллас начала с позитивных новостей, поздравив эстонских спортсменок с успехами и похвалив учеников страны за результаты очередного теста PISA.

Премьер подчеркнула, что образование в Эстонии весьма доступно, вне зависимости от социального фона, и с переходом на эстонский язык станет всем еще более доступным.

Также премьер-министр упомянула, что на днях принимала солдат - участников международных миссий, поблагодарив всех бойцов Сил обороны и Кайтселийта.

Что касается решений правительства, то их было сделано 14, и Каллас выделила из них несколько. В числе прочих - изменения в законодательстве, которые позволят легче утилизировать автохлам, увеличение финансирования Фонда предпринимательства и инноваций и разрешение для министра климата, чтобы он передал маяк в Нарва-Йыэсуу в собственность самоуправления, что, по ее словам, поможет развитию туризма в Ида-Вирумаа.

Также Каллас поздравила всех в наступающшем Днем победы и выразила надежду на встречу на параде в Нарве.

Говоря о безопасности, премьер-министр отметила, что достижение обороноспособности происходит через общие инвестиции всех государств-членов НАТО. Поэтому важно, что мы являемся частью большого оборонного альянса.

При этом премьер-министр выразила сомнение в уместности обсуждений нашей обороноспособности настолько широко и публично. „Нас ведь читает и слушает и Россия. Давайте оставим немного работы и для их спецслужб“, - пошутила Кая Каллас.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна упомянул о ситуации в Грузии, а также подробнее остановился на 14 пакете санкций ЕС, отметив, что, в числе прочего, в нем предусмотрены ограничения на импорт СПГ из Росси в третьи страны и санкции для теневого флота России.

25 июня наступит завершающий этап для Индрека Саара, баллотирующегося на пост генерального секретаря Совета Европы.

Цахкна также отметил, что благодаря изменению бюджетных правил в апреле появилась возможность реализации программы оборонных облигаций.