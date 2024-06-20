20.06.2024, 12:35
ФОТО | Открылся крупнейший в Эстонии магазин Lidl. „Первыми раскупили керамические грили“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня (20.06) в 8 часов в Курессааре был открыт самый большой в Эстонии магазин торговой сети Lidl. К открытию у магазина собралось несколько десятков человек.
„К восьми часам у магазина возникла 100-метровая очередь. Сразу после того, как была перерезана ленточка, люди пошли за покупками, но большого ажиотажа не было“, - рассказала еженедельнику Maaleht фотограф Ирина Мяги, снимавшая это событие.
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