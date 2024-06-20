ФОТО | Открылся крупнейший в Эстонии магазин Lidl. „Первыми раскупили керамические грили“

„К восьми часам у магазина возникла 100-метровая очередь. Сразу после того, как была перерезана ленточка, люди пошли за покупками, но большого ажиотажа не было“, - рассказала еженедельнику Maaleht фотограф Ирина Мяги, снимавшая это событие.