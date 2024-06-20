ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Синоптики дали более точный прогноз на Яанову ночь и длинные выходные

Однако ложбина низкого давления, циркулирующая в районе Белого моря способна расширить свой ареал и дотянуться до Эстонии. Поэтому в пятницу у нас местами пройдут дожди, а ветер западного и северо-западного направлений после обеда усилится, его скорость при порывах составит 14, а на побережье Финского залива — 17 м/с.

К субботе мы окажемся в поясе высокого давления, протянувшемся от Черного моря через страны Балтии до Скандинавии, который разделит область низкого давления — часть ее останется к северо-востоку от нас, а часть — к юго-западу. Суббота будет теплой, маловетреной, без существенных осадков. Но из Германии на восток уже будет двигаться циклон, который, по сегодняшним данным, пройдет через Литву и Латвию на восток, но его северный край затронет Южную Эстонию, где в воскресенье пройдут дожди. Однако в то же время существует возможность, что облачность с осадками распространится и на северную часть Эстонии, а также вероятность того, что все дождевые облака останутся за нашей южной границей. Ветер ожидается в основном восточных направлений, слабый. Ночью температурный минимум составит около 10 градусов, днем столбик термометра поднимется выше +20 градусов.