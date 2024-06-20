20.06.2024, 10:16
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Синоптики дали более точный прогноз на Яанову ночь и длинные выходные
ФОТО: | Delfi Meedia
Смещающийся с Польши на юго-восток антициклон настолько силен, что его периферия простирается до Южной Скандинавии и стран Балтии, оттесняя от нас дождевые облака, пишет Maaleht.
Однако ложбина низкого давления, циркулирующая в районе Белого моря способна расширить свой ареал и дотянуться до Эстонии. Поэтому в пятницу у нас местами пройдут дожди, а ветер западного и северо-западного направлений после обеда усилится, его скорость при порывах составит 14, а на побережье Финского залива — 17 м/с.
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