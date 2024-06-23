Поможет сэкономить или убьет бизнес? В некоторых самоуправлениях налог на рекламу подняли до столичного уровня

В Эстонии 79 самоуправлений. В прошлом году около половины (41) также получили в свои бюджеты поступления от налога на рекламу. Обычно его трудно считать исчисляемым доходом, и он, вероятно, не покроет зарплату налоговых служащих во многих муниципалитетах. Например, в течение года управа города Локса получила 50 евро, волость Пыхья-Пярнумаа — 175, а волость Ляэнеранна — 363 евро в виде налога на рекламу. По данным Министерства региональных дел, суммы постепенно увеличиваются, но в большинстве случаев годовые налоговые поступления остаются ниже порога в 10 000 евро.