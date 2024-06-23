Новости Эстонии
23.06.2024, 20:52

Поможет сэкономить или убьет бизнес? В некоторых самоуправлениях налог на рекламу подняли до столичного уровня

 
За первые четыре месяца года волость Йыгева смогла собрать лишь 394 евро налога на рекламу
За первые четыре месяца года волость Йыгева смогла собрать лишь 394 евро налога на рекламу
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Местные самоуправления по примеру государства ищут способы увеличения доходов. Результат аналогичен положению правительства: денег поступает мало, а негативной обратной связи - хоть отбавляй, пишет Delfi Ärileht.

В Эстонии 79 самоуправлений. В прошлом году около половины (41) также получили в свои бюджеты поступления от налога на рекламу. Обычно его трудно считать исчисляемым доходом, и он, вероятно, не покроет зарплату налоговых служащих во многих муниципалитетах. Например, в течение года управа города Локса получила 50 евро, волость Пыхья-Пярнумаа — 175, а волость Ляэнеранна — 363 евро в виде налога на рекламу. По данным Министерства региональных дел, суммы постепенно увеличиваются, но в большинстве случаев годовые налоговые поступления остаются ниже порога в 10 000 евро.

В прошлом году в Эстонии было собрано 7,75 миллиона евро налога на рекламу. Однако крупные суммы перемещаются только в столице. В прошлом году в бюджет Таллинна от рекламы поступило 6,3 миллиона евро.

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