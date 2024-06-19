Из EKRE за последнюю неделю вышли около 500 человек

Начало выходу положило заседание правления EKRE, состоявшееся 11 июня.

Тем вечером из партии были исключены ее видные члены: Хелле Куллеркупп, Сильвер Куузик, Яак Валге и Хенн Пыллуаас. Той же ночью о выходе из партии по собственному желанию сообщил Яак Мадисон.

С того вечера EKRE потеряла почти 500 человек (в том числе Антса Фроша, Руубена Каалепа, Алара Ланемана, Хейно Мяркса), из парламентской фракции партии вышел заместитель председателя комиссии Рийгикогу по гособороне Лео Куннас.

В воскресенье стало известно, что вышедшие и исключенные члены EKRE приняли решение о создании новой политической партии, которая будет называться „Эстонские националисты и консерваторы“ (ERK).

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