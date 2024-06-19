Чемпионат Европы — 2024: матч между Шотландией и Швейцарией закончился ничьей

На 13-й минуте шотландцы создали первый момент, который тут же привел к голу. Шотландцы выбежали в контратаку, в результате которой Мактоминей нанёс удар по воротам и мяч от Шерома залетел в ворота. Пропустив гол швейцарцы тут же завладели инициативой и сравняли счет. На 26-й минуте игрок шотландцев ошибся, выкатив мяч Шакири, который шикарным дальним ударом отправил мяч в ворота.

Благодаря спасениям Ангуса Ганна шотландцы оставались в игре. Во втором тайме лучший бомбардир сборной Швейцарии Дан Ндойе переправил мяч в ворота, но судьи зафиксировали офсайд, и команды ушли на перерыв при счете 1:1.

Во втором тайме шансы были у обеих команд. На 58-й минуте Дан Ндойе пробрался между двумя защитниками, но удар молодого таланта из „Болоньи“ пришелся мимо ворот. Через девять минут Эндрю Робертсон с угла штрафной площади навесил в стороны ворот, где Грант Хэнли с трех метров переправил мяч в штангу. Ни одна из команд не смогла в оставшиеся время забить, и матч завершился ничьей.

Турнирная таблица:

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