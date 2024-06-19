19.06.2024, 16:55
Не видели? Полиция ищет 24-летнего Эдуарда, который уклоняется от следствия(6)
ФОТО: Politsei
Эдуард Хваловский совершил множество преступлений против личности. Сейчас мужчина уклоняется от уголовного производства и поэтому объявлен в розыск. Эдуард родом из Ида-Вирумаа, но может остановиться в Таллинне в каком-нибудь отеле или у знакомого. Мужчина также может скрываться в Латвии.
Рост Эдуарда - 180 см, он полного телосложения. У него карие глаза и темно-русые волосы. Эдуард общается на русском языке.
Полиция просит всех, кто видел Эдуарда или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или по электронной почте jaana.poldvee@politsei.ee.
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