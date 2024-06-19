Не видели? Полиция ищет 24-летнего Эдуарда, который уклоняется от следствия

Эдуард Хваловский совершил множество преступлений против личности. Сейчас мужчина уклоняется от уголовного производства и поэтому объявлен в розыск. Эдуард родом из Ида-Вирумаа, но может остановиться в Таллинне в каком-нибудь отеле или у знакомого. Мужчина также может скрываться в Латвии.