Популярный магазин электроники стал жертвой мошенников. Что нужно иметь в виду покупателям?

На фальшивой страничке предлагались колонки различных брендов со скидкой 97% или всего за два евро. Магазин на своем официальном аккаунте сделал соответствующее заявление, чтобы прекратить деятельность фальшивого клона. Магазин призвал своих читателей отправить рапорты о поддельном аккаунте, чтобы его удалили.