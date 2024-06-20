ЧП и криминал
20.06.2024, 10:36

Популярный магазин электроники стал жертвой мошенников. Что нужно иметь в виду покупателям?

 
Скриншот поста Arvutitark
Скриншот поста Arvutitark
ФОТО: Erakogu

Магазин электроники Arvutitark на минувших выходных стал жертвой мошенников: в Facebook был создан фальшивый аккаунт магазина, где предлагали музыкальные колонки всего за два евро.

На фальшивой страничке предлагались колонки различных брендов со скидкой 97% или всего за два евро. Магазин на своем официальном аккаунте сделал соответствующее заявление, чтобы прекратить деятельность фальшивого клона. Магазин призвал своих читателей отправить рапорты о поддельном аккаунте, чтобы его удалили.

„Наше внимание обратили, что в Facebook появился фальшивый аккаунт, который под именем Arvutitark обещает очень дешево продать различные товары. Мы просим быть осторожными и не доверять подобным предложениям“, - отметил магазин в своем заявлении.

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