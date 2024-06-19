ВИДЕО | Кристен Михал отрицает внутренние трения в Партии реформ: просто началась разминка

„Слегка — я говорю совершенно дружески в отношении прессы — началась предсоревновательная разминка, но на самом деле состязание не начиналось. Кая Каллас еще никуда не ушла“, - сказал Михал.

Выборы председателя пока не идут, постоянно подчеркивали сегодня в руководстве Партии Реформ — и Михал, и Каллас, и Певкур.

Но если Каллас займет место верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, то Михал, также как и его основной соперник Ханно Певкур, готов баллотироваться на пост руководителя партии.

Хотя, как мы сообщали, депутат Рийгикогу от Реформистской партии Кристо Энн Вага (его причисляют к лагерю Михала) потребовал на прошлой неделе отставки министра обороны Ханно Певкура, это, по мнению Михала, никоим образом не свидетельствует о внутреннем разладе в партии.

„Конечно нет“, - ответил Михал на вопрос о том, не является ли позиция Вага знаком внутрипартийной борьбы в Партии реформ.

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