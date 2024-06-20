В декабре в Маарду объединятся детские сады „Рыым“ и „Сипсик“

По словам вице-мэра Маарду Аурики Син, эстонская система образования готовится к значительным изменениям, которые затронут многие дошкольные учреждения страны. „Решение Маардуского горсобрания объединить детские сады обусловлено общим сокращением рождаемости и числа детей в дошкольных учреждених, а также нехваткой педагогов в детских садах Маарду в свете перехода на обучение на эстонском языке“, - сообщила вице-мэр. „Это, несомненно, важный шаг для обеспечения качественного дошкольного образования на эстонском языке в городе Маарду. Это решение позволит эффективно решать задачи, стоящие перед системой образования, и создать условия для успешного обучения и воспитания детей“, добавила Син-Керра.

С 1 сентября 2024 года русскоязычные детские сады перейдут на обучение на эстонском языке, что является частью плана правительства по созданию единой образовательной среды и подготовке детей к школьному обучению на государственном языке. Согласно закону о дошкольных детских учреждениях, с 1 августа 2024 года для работы в детском саду потребуется знание эстонского языка на уровне В2, а с 1 сентября 2024 года — на уровне С1, что вызывает сложности у многих русскоязычных учителей. Это может в свою очередь привести к нехватке отвечающих квалификационным требованиям учителей в детских садах.

Для эффективного выполнения требований по обучению на эстонском языке два детских сада – „Сипсик“ и „Рыым“ будут обьединены с декабря этого года. Оба сада будут работать под одним названием – „Маардуский детский сад Сипсик“. Учебная работа в новом учебном заведении будет происходить на эстонском языке

Объединение садов позволит более эффективно распределить ресурсы и педагогический состав. Учителя из детского сада „Сипсик“, соответствующие требованиям по знанию эстонского языка, смогут работать совместно с педагогами из детского сада „Рыым“, поддерживая своих коллег в процессе преподавания на эстонском. Это обеспечит непрерывность и качество обучения на эстонском языке.