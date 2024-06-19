Рийгикогу принял отрицательный дополнительный бюджет на 2024 год
Рийгикогу проголосовал в среду за принятие отрицательного дополнительного бюджета на текущий год, который предусматривает определенное сокращение расходов и поступление дополнительных доходов в госбюджет, пишет RusERR.
Общее сокращение расходов, предусмотренное дополнительным бюджетом, составляет около 115 млн евро, а дополнительные доходы в виде дивидендов с госкомпаний - 68 млн евро. Бюджет также предусматривает сокращение правительственного резерва на 29 млн евро.
По словам министра финансов Марта Вырклаэва, благодаря этому дефицит госбюджета в этом году уменьшится до 1,19 млрд евро и не превысит 3% ВВП, разрешенных правилами ЕС.
Экономия достигается за счет сокращения операционных расходов министерств, сдвигу сроков некоторых инвестиций и сокращению расходов на науку в связи с сокращением эстонской экономики, поскольку данная категория расходов рассчитывается как 1% ВВП.
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