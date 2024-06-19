Пост в Брюсселе уплывает из рук Каллас?

Как пишет Politico, шансы эстонского премьер-министра на высокий пост в Брюсселе ставит под угрозу то, достигнутый, по данным их источников, консенсус по поводу кандидатуры премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Рютте, как и Каллас, представляет блок европейских либеральных партий „Обновляя Европу“. Учитывая, что этот же блок представляет, например, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, может оказаться, что либералы получат непропорционально много высоких постов по сравнению со своими результатами на недавних выборах.