ВИДЕО | Кая Каллас: к возможности отъезда в Брюссель отношусь крайне скептически

На встрече руководство Партии реформ было проинформировано по вопросам закупки боеприпасов на 1,6 миллиарда евро, сообщила премьер-министр журналистам.

После заседания руководства партии и парламентской фракции Кая Каллас подчеркнула, что для того, чтобы найти 1,6 миллиарда на закупку боеприпасов, нужно иметь в виду амбициозное сокращение минуса в государственной бюджете, позиции партнеров по коалиции и потребности различных сфер.

„Причина, почему мы принимаем эти решения вкупе заключается в том, что все области должны быть учены в равной степени“, - сказала Каллас, но подчеркнула, что государственная оборона была и останется приоритетом.

А что будет с кандидатурой Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности?

Как отметила Каллас, этого никто до 28 июня не знает.

„Настроена крайне скептически“, - ответила Каллас на вопрос о том, как она ощущает свои перспективы занять этот пост. „Я всегда была настроена скептически. До принятия решения осталось 9 дней, многое может произойти“, - добавила она.

На встрече с руководителями Европейского союза она позволила себе маленькую шутку.

„Что там было для меня в какой-то степени сюпризом, так это то, как высоко меня оценивают за столом премьер-министры. Я сказала, что вы не читали эстонскую прессу“, - с улыбкой сказала глава эстонского правительства журналистам.

Что касается того факта, что занятие Каей Каллас одной из высших должностей в Европейском союзе могло бы означать роспуск правительства и выборы нового председателя Партии реформ, то пока еще рано делать какие-либо прогнозы относительно того, как будут развиваться события, считает Каллас.

„Будет новый день - будут новые заботы. Будем заниматься решением вопросов по мере их поступления“, - сказала она в заключение.

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