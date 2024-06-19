ОПРОС | Урмас Рейнсалу по-прежнему является фаворитом в премьеры, но его поддержка снижается

Июньский опрос Turu-uuringute AS не выявил серьезных изменений по сравнению с предыдущими. Урмас Рейнсалу по-прежнему является наиболее предпочтительным из кандидатов на пост премьер-министра - на этот раз на посту премьер-министра его поддержали бы 22% граждан избирательного возраста (24% - в мае прошлого года).