19.06.2024, 18:29
ОПРОС | Урмас Рейнсалу по-прежнему является фаворитом в премьеры, но его поддержка снижается(7)
Отчасти в этом может быть виноват Юри Ратас
ФОТО: | Delfi Meedia
Глава партии Isamaa Урмас Рейнсалу остается лидером, но постепенно теряет поддержку как в качестве кандидата в премьер-министры, так и среди сторонников своей партии.
Июньский опрос Turu-uuringute AS не выявил серьезных изменений по сравнению с предыдущими. Урмас Рейнсалу по-прежнему является наиболее предпочтительным из кандидатов на пост премьер-министра - на этот раз на посту премьер-министра его поддержали бы 22% граждан избирательного возраста (24% - в мае прошлого года).
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