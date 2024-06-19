Новости Эстонии
19.06.2024, 18:29

ОПРОС | Урмас Рейнсалу по-прежнему является фаворитом в премьеры, но его поддержка снижается

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Отчасти в этом может быть виноват Юри Ратас
На вечеринке Isamaa Юри Ратас имел достаточно оснований удовлетворенно улыбаться – он принес партии 33 612 голосов, опередив других сильных кандидатов, в том числе Урмаса Рейнсалу
На вечеринке Isamaa Юри Ратас имел достаточно оснований удовлетворенно улыбаться – он принес партии 33 612 голосов, опередив других сильных кандидатов, в том числе Урмаса Рейнсалу
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Глава партии Isamaa Урмас Рейнсалу остается лидером, но постепенно теряет поддержку как в качестве кандидата в премьер-министры, так и среди сторонников своей партии.

Июньский опрос Turu-uuringute AS не выявил серьезных изменений по сравнению с предыдущими. Урмас Рейнсалу по-прежнему является наиболее предпочтительным из кандидатов на пост премьер-министра - на этот раз на посту премьер-министра его поддержали бы 22% граждан избирательного возраста (24% - в мае прошлого года).

На втором месте - действующий премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), чей показатель поддержки упал на один пункт - до 17%.

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