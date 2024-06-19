Новости Эстонии
19.06.2024, 17:30

„Достойный сожаления случай“. Минэкономики обнаружило в своем бюджете 100 миллионов евро незадействованных средств

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В таблице не было указано, что у компенсации за потребление энергии уже есть источник финансирования, и сотрудники Министерства энергетики и коммуникаций решили, что эти расходы следует заново утвердить в бюджете, на этот раз уже из собственных средств министерства.
В таблице не было указано, что у компенсации за потребление энергии уже есть источник финансирования, и сотрудники Министерства энергетики и коммуникаций решили, что эти расходы следует заново утвердить в бюджете, на этот раз уже из собственных средств министерства.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Министерство экономики и коммуникаций обнаружило в своем бюджете на 2023 год статью расходов на сумму 100,4 миллиона евро, которая не предусматривала никакой деятельности, пишет издание Delfi Ärileht.

В 2023 году Эстония могла потратить 18,7 миллиарда евро. В действительности, по данным Министерства финансов, израсходовали только 16,5 миллиарда евро. 2,2 миллиарда как будто бы остались. Это большие деньги, значительно больше, чем необходимые для закупки боеприпасов 1,6 миллиарда евро, о чем так много говорилось на прошлой неделе. Сторонний наблюдатель вполне может поинтересоваться, почему бы деньги, не потраченные в прошлом году, не использовать для критически важных инвестиций в оборону.

Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует более тщательно рассмотреть остаток. 750 миллионов евро из оставшихся неиспользованными 2,2 миллиарда евро составили расходы министерств, которые переносятся на следующий год.

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