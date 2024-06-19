„Достойный сожаления случай“. Минэкономики обнаружило в своем бюджете 100 миллионов евро незадействованных средств

В 2023 году Эстония могла потратить 18,7 миллиарда евро. В действительности, по данным Министерства финансов, израсходовали только 16,5 миллиарда евро. 2,2 миллиарда как будто бы остались. Это большие деньги, значительно больше, чем необходимые для закупки боеприпасов 1,6 миллиарда евро, о чем так много говорилось на прошлой неделе. Сторонний наблюдатель вполне может поинтересоваться, почему бы деньги, не потраченные в прошлом году, не использовать для критически важных инвестиций в оборону.