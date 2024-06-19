Президент Алар Карис: правительство должно честно объяснить людям, где взять 1,6 миллиарда евро

В ходе состоявшейся сегодня встречи президента Алара Кариса с премьер-министром Каей Каллас разговор шел главным образом о государственной обороне.

Алар Карис выложил в Facebook пост, в котором написал, что достигнутый в свое время внутриполитический консенсус по поводу финансирования государственной обороны Эстонии дал трещину.

„Эстония должна быть честна как со своим народом, так и с союзниками. Мы сами хотели иметь новый и модернизированный региональный план обороны НАТО. И мы получили такой план. Согласно этому плану, в случае нападения мы вместе с союзниками ответим немедленным контрнаступлением в глубокий тыл агрессора. Эстонией достигнута договоренность о минимальном количестве боеприпасов для наших Сил обороны, необходимом для выполнения плана. Для этого минимума не хватает 1,6 миллиарда евро“, - вкратце обрисовал он ситуацию.

„Если мы хотим, чтобы региональный план НАТО по обороне работал, что для нас действительно очень важно, Эстония должна реализовать эту возможность. Эстония также несет ответственность за то, чтобы план обороны НАТО был реальным планом. Дело в том, что все - и мы, и наши союзники - должны все подсчитать.

Народу Эстонии следует сказать о том, как найти недостающие средства. Это не та сумма, которую можно выкроить из государственного бюджета. Нам придется взять кредит? Повысить налоги? Найти еще какое-то третье решение? Жду решений со стороны правительства, со своей стороны я поддержу все разумные решения, направленные на укрепление нашей государственной обороны и национальной безопасности“, - заключил президент.

Сегодня состоится заседание правления Партии реформ, на котором, очевидно, также будет обсуждаться вопрос, как найти 1,6 миллиарда евро. СМИ обрушились с критикой на министра обороны Ханно Певкура, который, как считают многие политики, зная о нехватке финансирования, должен был распространить информацию об этом еще несколько месяцев назад.

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