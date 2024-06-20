Центр мониторинга развития: хватит ли школе вашего региона в будущем детей?
Центр мониторинга развития создал приложение школьной сети Эстонии, в котором можно посмотреть, где находятся школы Эстонии и где живут дети; приложение также показывает основные показатели за последние пять лет и позволяет ознакомиться с симулятором будущего школ на основе существующих показателей рождаемости.
В приложении школьной сети пользователь может ознакомиться с важнейшими показателями школ, такими как число детей и учителей, а также их возраст и процент квалифицированных учителей в школе; пользователь может визуально сравнить расположение детей по отношению к школе, то есть сколько детей находится на расстоянии 25- и 45-минутной езды от школы.
По словам Энели Киндсико, эксперта Центра мониторинга развития, возможность получить полное представление о школьной сети Эстонии появилась впервые. „Школьная сеть Эстонии создавалась по большей части десятилетия назад, когда рождаемость была намного выше, чем сегодня, и школы в основном работают там, где население проживало в те времена. Однако на сегодняшний день изменились как особенности расселения людей, так и административные границы местных органов власти, или школьных администраций“, - сказала Киндсико, добавив, что модернизация школьной сети означает принятие решений на несколько десятилетий вперед. „Обеспечение наилучшего образовательного будущего для детей, где бы они ни жили, должно стать приоритетом“, - подчеркнула она.
Например, приложение школьной сети Эстонии показывает, что в некоторых регионах наблюдается дублирование, то есть несколько школ нацелены на одних и тех же детей в малонаселенном регионе. При этом в других регионах наблюдается явная нехватка школ.
Приложение школьной сети позволяет пользователю создать модель будущего школ Эстонии на основе сегодняшних данных о рождаемости, то есть определить, сколько детей может остаться в зоне охвата той или иной школы в будущем, насколько большую и где целесообразно открыть школу в данном регионе.
Киндсико отметила, что сегодняшние выпускники гимназий родились в то время, когда рождаемость в Эстонии была близка к показателю 15 000 детей в год, а в прошлом году в Эстонии родилось менее 11 000 детей, или примерно на 27% меньше. „Сокращение числа детей в наибольшей степени происходит в сельской местности, поэтому местным самоуправлениям по всей Эстонии необходимы новые модели образования, чтобы не допустить потери образовательных услуг в сельской местности. Более того, в Эстонии около 10% учителей вошли в пенсионный возраст, и этот показатель является одним из самых высоких в Европе. Наибольшее число учителей пенсионного возраста в Эстонии приходится на уезды Ляэнемаа, Рапламаа и Йыгевамаа“, - говорит Киндсико.
Таким образом, Эстония столкнулась и с сокращением числа учеников, и с нехваткой учителей. Приложение школьной сети позволяет увидеть, насколько эффективно местные власти могут сотрудничать друг с другом в вопросах содержания школ. „Преимуществом нашей страны является ее компактность, поэтому мы должны активнее испытывать инновационные решения в сотрудничестве с местными самоуправлениями, прежде всего в качестве альтернативы закрытию школ“, - сказала Энели Киндсико.
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