Центр мониторинга развития: хватит ли школе вашего региона в будущем детей?

В приложении школьной сети пользователь может ознакомиться с важнейшими показателями школ, такими как число детей и учителей, а также их возраст и процент квалифицированных учителей в школе; пользователь может визуально сравнить расположение детей по отношению к школе, то есть сколько детей находится на расстоянии 25- и 45-минутной езды от школы.

По словам Энели Киндсико, эксперта Центра мониторинга развития, возможность получить полное представление о школьной сети Эстонии появилась впервые. „Школьная сеть Эстонии создавалась по большей части десятилетия назад, когда рождаемость была намного выше, чем сегодня, и школы в основном работают там, где население проживало в те времена. Однако на сегодняшний день изменились как особенности расселения людей, так и административные границы местных органов власти, или школьных администраций“, - сказала Киндсико, добавив, что модернизация школьной сети означает принятие решений на несколько десятилетий вперед. „Обеспечение наилучшего образовательного будущего для детей, где бы они ни жили, должно стать приоритетом“, - подчеркнула она.

Например, приложение школьной сети Эстонии показывает, что в некоторых регионах наблюдается дублирование, то есть несколько школ нацелены на одних и тех же детей в малонаселенном регионе. При этом в других регионах наблюдается явная нехватка школ.

Приложение школьной сети позволяет пользователю создать модель будущего школ Эстонии на основе сегодняшних данных о рождаемости, то есть определить, сколько детей может остаться в зоне охвата той или иной школы в будущем, насколько большую и где целесообразно открыть школу в данном регионе.